Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностейКоммерсантъ 05:36

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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В российских городах комментируют новые названия аэропортов

Коммерсантъ12:29

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

RT на русском11:34

Путин присвоил российским аэропортам имена заслуженных деятелей страны

Интерфакс05:37

Какие имена Путин присвоил аэропортам

Газета.Ru08:47

Из Москвы теперь можно улететь из аэропорта им. Пушкина. Путин поменял названия российских гаваней, но Пулково не тронул

Фонтанка.Ру05:39

Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян

ТАСС05:27

В институте Пушкина рассказали о программе популяризации русского языка

РИА Новости09:22
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Кино

«Отражение разделенного мира». Элтон Джон осудил цензуру российской версии «Рокетмена»

Версию «Рокетмена», которая выйдет в российский прокат 5 июня, показали в Москве 30 мая.
Обновлено в 16:59
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Названы причины сбоев в московском метро в мае

Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Политика

На Украине изменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Политика

Россия расширила черный список представителей Евросоюза

Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины

Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.
Обновлено в 15:38
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»

Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено в 06:45
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено вчера в 07:03
Музыка

Джон Бон Джови станцевал с поклонницей на концерте в «Лужниках»

Бон Джови вел себя, как подобает рок-звезде: на романтичной Bed Of Roses станцевал с одной из поклонниц, а под Lay Your Hands On Me ("Прикоснись ко мне") провокационно пошел в толпу.
Обновлено в 16:57
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Общество

«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено в 11:06
Футбол

«Динамо» подписало контракт с польским футболистом Шиманьским

Обновлено в 15:30
Происшествия

Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Здоровье

Минздрав: курение кальянов в кафе и ресторанах следует запретить

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что поддерживают инициативу Совета Федерации о запрете курения кальянов в кафе и ресторанах.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Huawei выслал из Китая американских сотрудников

Компания Huawei отправила обратно в США своих американских сотрудников, которые жили и работали в Китае, сообщает газета Financial Times.
Обновлено в 11:28
Политика

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Совбез Украины признал проблемы из-за запрета поставок нефти РФ

Запрет правительства РФ на поставку нефти на Украину и ограничение поставок дизельного топлива могут создать серьезные вызовы для Украины, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 12:14
Хоккей

НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что дело, открытое касательно видеоролика с участием форварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова, закрыто.
Обновлено в 12:49
Футбол

Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ

Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Финансы

Российские компании поддержат рубль

По оценке Газпромбанка, в июне-июле российские компании выплатят около 1,83 трлн руб. дивидендов (расчеты на основе данных топ-50 публичных компаний).
Обновлено в 11:51
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Общество

Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей

Обновлено в 11:45
Гаджеты

Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor

Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
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