Политика
Путин присвоил имена аэропортамВести.Ru вчера в 05:34
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации . Всего имена присвоены более чем 40 аэропортам страны.
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Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года
С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США
Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.
Обновлено вчера в 22:06
Наука
Энергетические напитки с кофеином признали опасными
У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
Обновлено вчера в 04:46
Авто
Что будет, если установить в машину домашний кондиционер
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Политика
Розенко пригрозил Зеленскому за русский язык
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что пришедший к власти президент Украины Владимир Зеленский, который периодически переходит с украинского на русский язык в выступлениях, может «огрести», как депутаты и чиновники времен правления Виктора Януковича.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Здоровье
Боль в боку у 22-летней девушки оказалась смертельным заболеванием
Обновлено вчера в 14:47
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Дочку Риз Уизерспун приняли за ее сестру
Гости, собравшиеся на мероприятии, посвященном премьере нового сезона популярного сериала «Маленькая большая ложь» в Нью-Йорке, не сразу разобрались, кем была симпатичная блондинка, появившаяся на красной дорожке рядом с Риз Уизерспун.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 13:58
Футбол
Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо предположил исход финальной встречи Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль", передает "Советский спорт".
Обновлено 30 мая в 22:17
Космос
Роскосмос и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе»
Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 06:25
Авто
Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие
Раскрыты особенности бомбардировщика Ту-22М3М
Уже при наборе скорости и переходе на сверхзвук самолет прижимает крылья и они переходят в «стреловидную» форму.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
Более 90 тысяч человек покинули Триполи из-за боевых действий
Число покинувших столицу Ливии из-за боевых действий беженцев превысило 90 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Обновлено вчера в 16:48
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «Милан» дал мне больше, чем я ему
Болельщики могут расслабиться, им не стоит беспокоиться. История "Милана" невероятна, этот клуб дал мне гораздо больше, чем я ему.
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье
Минвостокразвития выделит 297 миллионов на реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Кросс-купе Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне
Компания Skoda официально представила новое кросс-купе Vision GT на Международном автосалоне в Шэньчжэне, который открылся сегодня 1 июня.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Общество
Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна
Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено вчера в 07:45
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка
Тело подростка обнаружено на крыше последнего вагона электрички в подмосковном Наро-Фоминске.
Обновлено вчера в 15:26
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21