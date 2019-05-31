Политика
Путин присвоил имена великих россиян аэропортамТелеканал 360° вчера в 05:40
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян. Так, Шереметьево теперь будет напоминать об Александре Пушкине, Домодедово — о Михаиле Ломоносове, а Внуково — об Андрее Туполеве. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.
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Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Обновлено вчера в 08:00
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Спорт
Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России в ранге действующего победителя Лиги наций стартовала во втором розыгрыше матчем с прошлогодним финалистом Францией.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Глава Раменского района уволился после задержания за убийство
Обновлено вчера в 14:52
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол
Месси: хочу выиграть трофей со сборной Аргентины перед уходом
Нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы выиграть трофей с национальной сборной перед окончанием своей игровой карьеры.
Обновлено в 01:04
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Жена бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского и заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечиться гомеопатией.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Совбез Украины признал проблемы из-за запрета поставок нефти РФ
Запрет правительства РФ на поставку нефти на Украину и ограничение поставок дизельного топлива могут создать серьезные вызовы для Украины, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
Близнецы получат награду, а Скорпионов ждет успех во всех делах
Близнецы Пришло время получить награду за свои труды.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Экономика
Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов
Распределение оценок от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо») показало, что 61% военнослужащих и 60% руководителей считают реалистичным повышение своих денежных доходов.
Обновлено в 01:00
Политика
Россия расширила «чёрный список» представителей ЕС
Россия расширила список представителей стран и институтов Евросоюза, которым запрещён въезд в страну.
Обновлено вчера в 10:41
Здоровье
Ученые доказали: вежливых пациентов врачи лечат лучше
В одной группе врачей благодарили (только словами!) мамы маленьких пациентов, в другой хвалили коллеги-медики, в третьей - и коллеги, и матери.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы
Американский лидер Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг слова эксперта МАК о причинах катастрофы с SSJ-100
В «Аэрофлоте» назвали недопустимыми предварительные выводы о причинах катастрофы с самолётом SSJ-100 5 мая в Шереметьеве, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 00:51
Кино
Элтон Джон отреагировал на вырезанные сцены гей-секса в байопике
Элтон Джон раскритиковал решение российской компании «Централ Партнершип» вырезать эпизоды с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен».
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
Военно-транспортной авиации исполняется 88 лет
1 июня исполняется 88-я годовщина со дня создания военно-транспортной авиации (ВТА).
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка
Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Депутат Заксобрания Новосибирской области обругал инспектора ДПС
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Определены самые выгодные для проживания города России
В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Космос
Галактический масштаб: свердловские школьники представили свои космические изобретения
Уборщик космического мусора, автоматическая таблетница и сканер астероидов: ко Дню защиты детей свердловские школьники представили свои проекты по-настоящему галактического масштаба.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
В московском метро выяснили причины аварий с массовыми эвакуациями
Специальная комиссия выявила причины двух крупных сбоев в Московском метрополитене 21 и 23 мая, когда свыше тысячи пассажиров оказались заблокированными в тоннелях.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Число преступлений против несовершеннолетних в России в 2018 году сократилось на 3,5%
Число уголовных дел о преступлениях, где потерпевшими стали дети или подростки, в минувшем году сократилось в России на 3,5%. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете в Международный день защиты детей.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье
Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
Обновлено вчера в 10:35
Космос
Роскосмос и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе»
Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 06:25