Путин присвоил имена великих россиян аэропортамТелеканал 360° вчера в 05:40

Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян. Так, Шереметьево теперь будет напоминать об Александре Пушкине, Домодедово — о Михаиле Ломоносове, а Внуково — об Андрее Туполеве. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Спорт Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций Мужская сборная России в ранге действующего победителя Лиги наций стартовала во втором розыгрыше матчем с прошлогодним финалистом Францией.

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.

Футбол Месси: хочу выиграть трофей со сборной Аргентины перед уходом Нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы выиграть трофей с национальной сборной перед окончанием своей игровой карьеры.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Здоровье Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей Жена бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского и заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечиться гомеопатией.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Политика Совбез Украины признал проблемы из-за запрета поставок нефти РФ Запрет правительства РФ на поставку нефти на Украину и ограничение поставок дизельного топлива могут создать серьезные вызовы для Украины, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Экономика Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов Распределение оценок от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо») показало, что 61% военнослужащих и 60% руководителей считают реалистичным повышение своих денежных доходов.

Политика Россия расширила «чёрный список» представителей ЕС Россия расширила список представителей стран и институтов Евросоюза, которым запрещён въезд в страну.

Здоровье Ученые доказали: вежливых пациентов врачи лечат лучше В одной группе врачей благодарили (только словами!) мамы маленьких пациентов, в другой хвалили коллеги-медики, в третьей - и коллеги, и матери.

Политика Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы Американский лидер Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.

Политика Против Порошенко завели дело о захвате власти Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

Музыка Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе» Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».

Происшествия «Аэрофлот» опроверг слова эксперта МАК о причинах катастрофы с SSJ-100 В «Аэрофлоте» назвали недопустимыми предварительные выводы о причинах катастрофы с самолётом SSJ-100 5 мая в Шереметьеве, сообщает РБК.

Кино Элтон Джон отреагировал на вырезанные сцены гей-секса в байопике Элтон Джон раскритиковал решение российской компании «Централ Партнершип» вырезать эпизоды с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен».

Армия и оружие Военно-транспортной авиации исполняется 88 лет 1 июня исполняется 88-я годовщина со дня создания военно-транспортной авиации (ВТА).

Политика Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.

Общество Определены самые выгодные для проживания города России В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.

Космос Галактический масштаб: свердловские школьники представили свои космические изобретения Уборщик космического мусора, автоматическая таблетница и сканер астероидов: ко Дню защиты детей свердловские школьники представили свои проекты по-настоящему галактического масштаба.

Происшествия В московском метро выяснили причины аварий с массовыми эвакуациями Специальная комиссия выявила причины двух крупных сбоев в Московском метрополитене 21 и 23 мая, когда свыше тысячи пассажиров оказались заблокированными в тоннелях.

Происшествия Число преступлений против несовершеннолетних в России в 2018 году сократилось на 3,5% Число уголовных дел о преступлениях, где потерпевшими стали дети или подростки, в минувшем году сократилось в России на 3,5%. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете в Международный день защиты детей.