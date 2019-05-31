Политика

Путин присвоил имена великих россиян аэропортамТелеканал 360° вчера в 05:40

Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян. Так, Шереметьево теперь будет напоминать об Александре Пушкине, Домодедово — о Михаиле Ломоносове, а Внуково — об Андрее Туполеве. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.
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Какие имена Путин присвоил аэропортам

Газета.Ruвчера в 08:47

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

RT на русскомвчера в 11:34

В институте Пушкина рассказали о программе популяризации русского языка

РИА Новостивчера в 09:22

В российских городах комментируют новые названия аэропортов

Коммерсантъвчера в 12:29

Из Москвы теперь можно улететь из аэропорта им. Пушкина. Путин поменял названия российских гаваней, но Пулково не тронул

Фонтанка.Рувчера в 05:39

Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян

ТАССвчера в 05:27

Путин присвоил аэропорту «Шереметьево» имя Пушкина

Интерфаксвчера в 05:20
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Происшествия

В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда

Обновлено в 00:31
Общество

Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве 1 июня

Сухая и теплая погода с температурой до плюс 25 градусов ожидается в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:06
Общество

Волочкова на концерте в Анапе выступит бесплатно

Балерина Анастасия Волочкова, на выступление которой мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства, бесплатно покажет свою программу на открытии курортного сезона в этом городе, сообщает местная администрация.
Обновлено вчера в 08:52
Кино

Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Футбол

Маурисио Почеттино: Надо забыть, что миллионы людей следят за тобой

Вслед за главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом на вопросы журналистов на пресс-конференции ответил "рулевой" другого финалиста Лиги чемпионов "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28
Общество

Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни

В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Общество

Автовладельцев избавили от судов по ОСАГО

Воспользоваться новым порядком обращения сможет любой гражданин, имеющий претензию к страховой компании по ОСАГО, с момента возникновения оснований для которой прошло не более трех лет и по которой гражданин не обращался в суд.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено вчера в 10:35
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол

«Манчестер Сити» не собирается расставаться с Гюндоганом

«Манчестер Сити» не планирует расставаться с Илкаем Гюндоганом предстоящим летом.
Обновлено вчера в 13:43
Культура

Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу

Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено вчера в 03:48
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Трамп исключил Индию из числа получающих торговые льготы стран

Президент Дональд Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций США (GSP), говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 01:28
Авто

Mazda опубликовала российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Компания Mazda выводит на российский рынок рестайлинговый кроссовер CX-5.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о попытке теракта на концерте Киркорова

Обновлено в 01:29
Космос

Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС

Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.
Обновлено в 02:21
Общество

С 1 июня россияне смогут составлять одно завещание на двоих

С 1 июня в России вводится возможность совместных завещаний и наследственных договоров, при заключении которых супруги могут по обоюдному согласию оставлять общее имущество любым лицам и каким угодно образом определить доли наследников.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12

Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»

Обновлено вчера в 18:17
Авто

Росстандарт сообщает об отзыве в России 330 автомобилей Mercedes-Benz

Обновлено вчера в 10:35
Экономика

НТВ раскрыл детали нового дела против Ходорковского

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ расследует новое дело по ЮКОСу.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол

World Cup U-20. Сборная Панамы опередила Португалию

Обновлено вчера в 22:50
Общество

Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни

Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
Обновлено вчера в 15:56
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