Политика
Путин присвоил имена аэропортамВести.Ru 05:34
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации . Всего имена присвоены более чем 40 аэропортам страны.
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Гаджеты
HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице Instagram поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения. Примадонна опубликовала архивный снимок певца.
Обновлено в 08:49
Политика
ООН: Ассанж подвергается в тюрьме психологическим пыткам
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается со стороны властей Британии психологическим пыткам.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено в 04:31
Политика
Савченко обвинила Порошенко в организации взрывов на военных складах
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко прямо обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в причастности к пожарам и уничтожению военных складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области.
Обновлено в 04:54
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Массовая драка произошла в университете Владикавказа
В Горском аграрном университете в Северной Осетии произошла массовая драка, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального МВД.
Обновлено в 08:48
Культура
Первый канал считает исчерпанным инцидент вокруг проекта «Голос. Дети»
Проверка обнаружила, что имело место накрутка голосов, в результате чего канал аннулировал итоги голосования, а инцидент вызвал огромный общественный резонанс.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Политика
Строители состыковали российскую и китайскую части моста через Амур
На границе России и Китая прошла торжественная церемония соединения двух половин автомобильного моста через реку Амур, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:12
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новые книги о вселенной Гарри Поттера
Книги будут опубликованы в электронном формате на сайте Pottermore – главном фанатском ресурсе по вселенной Гарри Поттера.
Обновлено в 09:07
Политика
В Кремле отреагировали на данные Росстата по доходам россиян
Официальный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым половине граждан хватает финансов только на еду.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Политика
Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил главу Госпогранслужбы страны Петра Цигикала.
Обновлено в 09:29
Футбол
«Ливерпуль» назвал игроков, которые полетят на финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" огласил список из 23 футболистов, которые полетят на финал Лиги чемпионов в Мадрид.
Обновлено в 07:45
Общество
В России сократят новогодние каникулы
Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Политика
Президент Сербии посетил раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич и посол РФ Александр Чепурин посетили в военно-медицинской академии Сербии раненного в Косово сотрудника миссии ООН в крае россиянина Михаила Краснощекова, который был доставлен в госпиталь 30 мая.
Обновлено в 04:24
Финансы
«Ведомости»: Минфин проведет масштабную рекламную кампанию ОФЗ
В рамках рекламной кампании, подготовленной агентством SPN Communications, Минфин планирует задействовать банки-агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».
Обновлено в 06:43
Музыка
Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»
Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Общество
Жителей Березников расселят из зоны образования гигантских провалов
После совещания о предотвращении негативных последствий техногенной аварии, которая была вызвана затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках (Пермский край), вице-премьер Дмитрий Козак поручил выделить 1,037 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты проживающим в зоне аварии.
Обновлено в 08:57
Общество
Путин назвал аэропорты странными именами
Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».
Обновлено в 07:13
Политика
Администрация Зеленского отвергла предложение партнера президента по языку
Администрация президента (АП) Украины не разделяет мнение совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира, который высказался за отмену закона об украинском языке.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем
Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Общество
В соцучреждениях Москвы начали работать «комнаты прохлады»
Как отметили в соцзащите, на сегодняшний день подобные комнаты в Москве работают в 37 центрах социального обслуживания и 96 филиалах указанных учреждений.
Обновлено в 09:25