Политика

Путин присвоил имена аэропортамВести.Ru 05:34

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации . Всего имена присвоены более чем 40 аэропортам страны.
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Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен известных россиян

Газета.Ru05:24

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Коммерсантъ05:36

Путин присвоил аэропортам Москвы имена Пушкина, Ломоносова и Туполева

RT на русском05:30

Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам

Lenta.ru05:39

От Петра I до Хворостовского. Какие имена присвоили российским аэропортам

ТАСС06:02

Путин присвоил российским аэропортам имена выдающихся людей

РИА Новости05:47

Путин присвоил российским аэропортам имена заслуженных деятелей страны

Интерфакс05:37
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Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Обновлено в 02:16
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Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
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Съемки сериала «Ведьмак» завершены

Обновлено в 04:51
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Роскосмос объявил набор в новый отряд космонавтов

Обновлено в 05:27
Здоровье

Медики рассказали, как защититься от рака груди после 35 лет

Британские медицинские работники рассказали, как защититься от рака груди после 35 лет.
Обновлено в 04:15
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Обновлено в 06:31
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие

Покупку Турцией С-400 в Пентагоне назвали катастрофой для F-35

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Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через Амур

Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Общество

ВЦИОМ: около трети россиян называет детей в честь родственника

Большинство россиян, имеющих детей, называли их теми именами, которые понравились, около трети (27%) давали имя ребенку в честь родственника, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол

Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован

Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Политика

Россия предложила Японии отказаться от виз

Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Политика

В Кремле объяснили бедность в России

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Политика

Bloomberg сообщил об отказе России продать Ирану С-400

Обновлено вчера в 14:59
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Хоккей

Жена Овечкина: «С карты списалось $40 тысяч. Оказалось, Саша 12 лет покупает детям билеты на хоккей»

Жена Александра Овечкина просто сидела в перерыве на трибуне, и я подошла к ней с просьбой об интервью.
Обновлено в 04:00
Политика

Лукашенко ответил на упреки в авторитаризме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на упреки в авторитаризме.
Обновлено в 06:09
Экономика

Генпрокуратура России ведет новое расследование по ЮКОСу

Российская Генпрокуратура ведет новое следствие в отношении арестованного по обвинению в хищениях и неуплате налогов Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу.
Обновлено в 06:11
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Раскол между Меган Маркл и Кейт Миддлтон ударил по Королевскому фонду

Поводом для скандала стала информация о том, что Меган Маркл, носящая титул герцогини Сассекской, и принц Гарри отказались от участия в деятельности благотворительного Королевского фонда, который изначально был создан двумя новоиспеченными супружескими парами.
Обновлено в 04:46
Политика

Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Наука

Найдены окаменевшие останки вымершего косяка доисторических рыб

Учеными-археологами США обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю из 259 вымерших рыб.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
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В России могут полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Транспорт

Минтранс и Росавиацию накажут за ситуацию с аэропортом Благовещенска

В связи с плохой организацией торгов решили наказать руководство Минтранса и Росавиации.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Марцинкевичу

"Суд постановил оставить в силе приговор в отношении Максима Марцинкевича и ряда других осужденных", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 06:08
Финансы

Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая

Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
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