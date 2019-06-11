Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВДРБК 11:26

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел. По двое офицеров МВД получили звания генерал-майоров внутренней службы и генерал-майоров юстиции.

Общество В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Футбол Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

Политика Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Наука Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.

Шоу-бизнес Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).

Общество Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.

Политика Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады 11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

Шоу-бизнес Меган Маркл станет приглашенным редактором британского Vogue 37-летняя жена принца Гарри, как утверждают источники, оказывается, согласилась стать приглашенным редактором осеннего номера глянцевого издания.

Политика Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в ближайшие 10 лет Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у Украины нет шансов вступить в Евросоюз в ближайшие 10 лет из-за затянувшегося процесса переговоров с альянсом.

Армия и оружие Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.

Технологии WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Политика Конгресс США принял резолюцию, позволяющую через суд вызывать генпрокурора Палата представителей США приняла резолюцию, которая дает законодателям возможность через суд потребовать явки генпрокурора Уильяма Барра и экс-советника президента Дональда Макгана для дачи показаний конгрессу, свидетельствуют результаты голосования.

Музыка «Машина времени» выступит на Красной площади в День России Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.

Гаджеты Наследник iPhone XR может стать рекордсменом по автономности среди всех iPhone Наследник iPhone XR, который ожидается к выпуску осенью, может получить рекордное время автономной работы среди всех смартфонов Apple.