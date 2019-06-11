Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВДРБК 11:26

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел. По двое офицеров МВД получили звания генерал-майоров внутренней службы и генерал-майоров юстиции.
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