Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВДРБК 11:26
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел. По двое офицеров МВД получили звания генерал-майоров внутренней службы и генерал-майоров юстиции.
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Происшествия
МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова
Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
«Сегодня многие (кто изучал дело Ивана Голунова) склоняются к тому, что имел место коммерческий заказ», — сказал РБК собеседник в силовых структурах и подтвердил второй источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 13:15
Авто
Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Политика
Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных
Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:10
Финансы
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России
Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины.
Обновлено в 08:57
Авто
Новый седан Audi A6 45 TFSI quattro стал доступен для заказа
Новая версия являет собой удачное сочетание динамики, эффективности и экономичности, ведь за ее производительность отвечает бензиновый 2,0-литровый турбомотор TFSI на 245 л.с. в паре с 7-скоростным «роботом» S tronic, штатной системой mild hybrid (MHEV) и полным приводом quattro в «базе».
Обновлено в 06:52
Происшествия
В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар
"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Общество
На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС
Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Транспорт
Входы и выходы с центральных станций метро могут ограничить 12 июня
Вход и выход с ряда станций метро Москвы может временно ограничить 12 июня полиция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метро.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым
Стоит отметить: изначально предложенной версией было, что Алибасов выпил "Крота" по ошибке.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Суд арестовал на два месяца экс-главу СК по Волгоградской области
Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО экс-главу управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного вместе с волгоградским предпринимателем по делу о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 14:10
Финансы
Банк «ФК Открытие» разместил облигации с привязкой к индустрии Luхury
Банк "ФК Открытие" разместил биржевые облигации на 178,628 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:48
Здоровье
Эспрессо подавляет непроизвольные движения мышц
Врачи давно знали, что крепкий кофе помогает подавить мышечные спазмы, но заболевание настолько редкое, что не хватает пациентов, чтобы провести эксперимент.
Обновлено в 09:33
Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Политика
Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Пожар на Кегострове в Архангельской области локализовали
Пожар на Кегострове в Архангельской области, где горели шесть жилых домов частного сектора, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 11:49
Спорт
Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА
Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 15:21
Единоборства
Путин по просьбе Хабиба выделил Дагестану 600 млн рублей
Президент России Владимир Путин выделил 600 млн рублей на строительство спортивный школы имени Хабиба Нурмагомедова, которая будет основана в Дагестане.
Обновлено в 10:59
Здоровье
«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца
Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
Обновлено в 07:10
Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено в 12:18
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00