Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВДРБК 11:26

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел. По двое офицеров МВД получили звания генерал-майоров внутренней службы и генерал-майоров юстиции.

Происшествия С сайта МВД удалили новости о деле Голунова С сайта управления ГУ МВД по Москве удалили новость от 7 июня о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.

Политика Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня Московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

Общество Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым В Instagram-аккаунте группы НАНА появилось видео пришедшего в сознание продюсера Бари Алибасова.

Политика В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».

Шоу-бизнес L’One со скандалом ушел из Black Star L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.

Здоровье Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба» Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

Политика Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.

Политика Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины Вариант "Оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" выбрали 17%.

Происшествия Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.

Армия и оружие Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.

Политика Денисова предложила Москальковой обсудить освобождение всех осужденных украинцев и россиян Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой обсудить возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине.

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Космос В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing Американская компания, которая ранее принимала заказы на туристический полет к МКС на кораблях «Союз», открыла прием заявок на полет к международной станции на новом корабле «Старлайнер» от «Боинг».

Авто Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.

Политика Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.

Спорт Баскетболистов «Химок» ограбили в день зарплаты Один из сотрудников баскетбольного центра, где шел матч между «Химками» и ЦСКА, рассказал «360», что в день ограбления игроки химкинского клуба получили зарплату.

Футбол Полузащитник Александр Саплинов перешел в ФК «Ростов» Полузащитник калининградского футбольного клуба «Балтика» из первенства ФНЛ Александр Саплинов подписал контракт с «Ростовом».

Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.