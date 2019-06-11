Политика
Путин присвоил генеральские звания 18 офицерам МВДПарламентская газета 11:13
Президент России Владимир Путин присвоил звания генерал-майора 18 сотрудникам органов внутренних дел, ещё два генерала были повышены в званиях. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации.
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае
Обновлено в 21:16
Наука
Названо главное условие рекордного долголетия
Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.
Обновлено в 03:02
Общество
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Культура
Okko начал инвестировать в производство веб-сериалов
Rambler Group и Okko инвестируют в кинопроизводство с начала 2019 года, всего при участии онлайн-кинотеатра в этом году будет создано более 20 картин.
Обновлено в 02:40
Культура
Умер участник шоу «Голос» Сафиулин
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин умер в возрасте 44 лет. Об этом РБК заявила его супруга Екатерина Огарева.
Обновлено в 05:06
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Общество
Британец выиграл в лотерею $156 млн
Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн (£123 млн).
Обновлено в 21:34
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Обновлено в 08:11
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Гаджеты
Logitech представила на Е3 беспроводную мышь нового поколения
Беспроводную мышь нового поколения G903 оценили в 150 долларов США.
Обновлено в 22:00
Здоровье
Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено в 19:56
Общество
Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу киселевчан об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше
В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено в 08:20
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Авто
Представлен новый Bentley Flying Spur
Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
Обновлено в 07:06
Общество
Дроздов ушел из программы «В мире животных»
Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал об уходе из программы "В мире животных".
Обновлено в 14:24
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Происшествия
В МЧС дали советы по безопасности во время купания
В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:26
Спорт
Волейболистки России победили Южную Корею в матче Лиги наций
Обновлено в 13:18
Политика
Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Футбол
Станислав Черчесов высказался насчет игры сборной России против Кипра
О матче высказался и главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон.
Обновлено в 19:31
Политика
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено в 18:21
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:02
Общество
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Происшествия
Генпрокуратура Венесуэлы обвинила в попытке госпереворота 17 человек
Официальные обвинения в попытке госпереворота в Венесуэле предъявлены 17 задержанным, 11 июня сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.
Обновлено в 17:11