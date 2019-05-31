Политика

Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя Елизаветы ПетровныНовый Калининград.Ru 05:36

Президент России Владимир Путин подписал указ о присовении российским аэропортам «имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Так, калининградский аэропорт «Храброво» официально получил имя императрицы Елизаветы Петровны.
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Владимир Путин присвоил аэропорту Храброво имя императрицы Елизаветы

Московский Комсомолец Калининград07:42

Лиза, не улетай: тест о новом имени калининградского аэропорта «Храброво»

Новый Калининград.Ru11:38

Путин присвоил аэропорту в Калининграде имя императрицы Елизаветы

Русский Запад05:59

Владимир Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы Петровны

Вести Калининград07:25

Владимир Путин присвоил аэропорту Храброво имя императрицы-распутницы

Калининград 2407:20

Путин присвоил имя аэропорту Калининграда

МедиаКалибр06:13

Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы Петровны

Калининград.Ru05:41
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Для вечеринки Нюша, которая в ноябре прошлого года впервые стала мамой, надела светлое мини-платье с глубоким декольте, волосы знаменитость предпочла не заплетать.
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В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика

В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.
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«Нефтехимик» подписал контракт с американским форвардом Уайтом

Американский 29-летний нападающий Мэтт Уайт подписал контракт с «Нефтехимиком». Соглашение рассчитано на один год.
Обновлено в 11:33
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Политика

Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности.
Обновлено в 11:15
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Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве

Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.
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Политика

На Украине изменят русские фамилии

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:28
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский сфотографировался в спортзале Администрации президента

Глава украинского государства Владимир Зеленский сфотографировался в спортивном зале Администрации президента (АП) на ул. Банковой.
Обновлено в 03:08
Экономика

«Силовые машины» построят новую ТЭС в Подмосковье

Компания "Силовые машины" сообщила о намерении построить экспериментальную тепловую электростанцию мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области.
Обновлено в 14:05
Общество

«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о сговоре генералов ВСУ против Зеленского

Обновлено в 12:47
Кино

Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
Футбол

«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара

Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
Обновлено в 11:45
Политика

ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Футбол

Дзюба: ощущаю себя Артёмом Сноу — от бастарда в Томске до Короля Севера в Питере

Короля Ночи должен был победить кто угодно, но только не девочка, которой 12 лет.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Нойз МС пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии

PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Бывший полицейский из Сочи получил три года за раскрытие гостайны

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Сочи к трем годам колонии за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:58
Космос

Инженеры НАСА завершили проверку самого дорогого телескопа мира

Проблемы с графиком усугубились в декабре 2016 года, когда инженеры НАСА заявили о возможном появлении больших проблем при тестировании уникального солнечного экрана "Джеймса Уэбба".
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева улетела отдыхать с Элджеем

Подписчики говорят о тайной свадьбе ведущей Около года назад стало известно о романе звезды проекта "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой и Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей.
Обновлено в 12:20
Общество

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Финансы

ЦБ повышает резервирование валютных вкладов

С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Политика

Киевский вуз счел образование на украинском невозможным

Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Авто

Сегмент SUV в апреле перестал быть крупнейшим на российском рынке

Как отмечают эксперты агентства, по итогам апреля в нашей стране больше всего было продано автомобилей В-класса (55 892 шт.), которые опередили SUV с минимальным отрывом.
Обновлено в 03:01
Политика

В Британии Ассанж подвергается психологическим пыткам

Мельцер посетил основателя Wikileaks и сделал вывод, что у него наблюдаются все симптомы длительного страдания от психологической пытки.
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Политика

КНР ввела ответные пошлины на товары из США объемом $60 млрд

Власти Китая ввели ответные импортные пошлины на пять тысяч товаров из Соединенных Штатов на сумму $60 млрд.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену

Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
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Российская императрица из династии Романовых с 6 декабря 1741 года по 5 января 1762, младшая дочь Петра I и Екатерины I, рождённая за два года до их вступления в брак. Она руководила страной во время двух главных европейских конфликтов своего времени: Войны за австрийское наследство и Семилетней войны. За время её правления обследованы и заселены земли Сибири.
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