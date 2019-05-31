Политика
Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя Елизаветы ПетровныНовый Калининград.Ru 05:36
Президент России Владимир Путин подписал указ о присовении российским аэропортам «имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Так, калининградский аэропорт «Храброво» официально получил имя императрицы Елизаветы Петровны.
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Владимир Путин присвоил аэропорту Храброво имя императрицы Елизаветы
Московский Комсомолец Калининград07:42
Владимир Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы Петровны
Вести Калининград07:25
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