Политика
Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы ПетровныКалининград.Ru 05:41
Президент Владимир Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы Петровны. Соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации. В конце 2018 года Общественная палата России проводила конкурс «Великие имена России».
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Владимир Путин присвоил аэропорту Храброво имя императрицы Елизаветы
Московский Комсомолец Калининград07:42
Владимир Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы Петровны
Вести Калининград07:25
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Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
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Как заявила пресс-служба администрации президента, Шефир высказал исключительно собственное мнение, говоря о том, что президент России - умный человек и о том, что студии стоит договариваться с Россией и в течение двух лет вернуться на российский рынок.
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В Екатеринбурге отстраняют от работы депутата гордумы
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Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
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Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
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