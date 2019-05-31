Политика

Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы ПетровныКалининград.Ru 05:41

Президент Владимир Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы Петровны. Соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации. В конце 2018 года Общественная палата России проводила конкурс «Великие имена России».
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Владимир Путин присвоил аэропорту Храброво имя императрицы Елизаветы

Московский Комсомолец Калининград07:42

Лиза, не улетай: тест о новом имени калининградского аэропорта «Храброво»

Новый Калининград.Ru11:38

Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы Петровны

Калининград.Ru05:41

Владимир Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы Петровны

Вести Калининград07:25

Владимир Путин присвоил аэропорту Храброво имя императрицы-распутницы

Калининград 2407:20

Путин присвоил аэропорту в Калининграде имя императрицы Елизаветы

Русский Запад05:59

Путин присвоил имя аэропорту Калининграда

МедиаКалибр06:13
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Общество

Стало известно, где живут Ходорковский и его экс-партнеры по ЮКОС

Журналисты НТВ в документальном фильме «Кровавая империя Михаила Ходорковского» выяснили, где живет сбежавший из России олигарх, а также его бывшие партнеры по ЮКОС Леонид Невзлин, Владимир Дубов и Михаил Брудно.
Обновлено в 09:29
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Политика

Медведев получил в подарок от президента Туркменистана щенка алабая

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая.
Обновлено в 05:59
Общество

Екатеринбурженка из проморолика в поддержку храма оказалась за сквер

Жительница Екатеринбурга Дарья Жукова сильно удивилась, когда увидела себя в проморолике, поддерживающем строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 09:46
Политика

Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Футбол

Президент «Оренбурга»: Федотов остается главным тренером

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов остается в команде, с ним достигнута договоренность о продлении контракта, заявил РИА Новости президент футбольного клуба Владимир Кияев.
Обновлено в 10:29
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Политика

Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны

Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено в 12:26
Политика

ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы Путина

Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.
Обновлено в 09:26
Общество

Рособрнадзор согласовал перенос ЕГЭ Дагестану, Чечне и Ингушетии

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) согласовала Дагестану, Чечне и Ингушетии перенос единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за Ураза-Байрама, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Обновлено в 11:49
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Обновлено в 06:31
Космос

В Якутии обнаружены все фрагменты обтекателя «Союза-2.1а»

Обновлено в 06:47
Политика

Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата

Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:08
Общество

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Кино

Финал «Игры престолов» придумал Джордж Мартин

Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал в документальном фильме HBO о съемках «Игры престолов» о том, что писатель утвердил каждый кадр в финальном сезоне.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Пентагон предупредил о последствиях покупки С-400 Турцией

Ранее посол Турции в США Сердар Кылыч заявил, что Анкара планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

В Италии извергается вулкан Этна

На острове Сицилия активизировалась Этна — крупнейший действующий вулкан Европы.
Обновлено в 06:18
Футбол

Президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подвёл итоги сезона-2018/19.
Обновлено в 12:26
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Экономика

Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту

Обновлено вчера в 03:43
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Собчак выставила униженную Бузову виновницей скандала с дизайнером

Как писал сайт kp.ru, Ксения Собчак во время своего шоу "Осторожно, Собчак!" призналась, что один из ее хороших знакомых, некий модный дизайнер выступил против того, чтобы певица и телеведущая Ольга Бузова носила его одежду.
Обновлено в 10:40
Культура

Джоан Роулинг презентует еще четыре книги про Гарри Поттера

Обновлено в 03:51
Кино

Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Общество

Шедевр Леонардо да Винчи из коллекции Эрмитажа покажут в Италии

Как отмечает ТАСС, полотно да Винчи было выкуплено Императорским Эрмитажем у супруги придворного архитектора Леонтия Бенуа в 1914 году.
Обновлено в 12:00
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Политика

Семьям с детьми-инвалидами могут дать льготную ипотеку

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Обновлено в 12:39
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Российская императрица из династии Романовых с 6 декабря 1741 года по 5 января 1762, младшая дочь Петра I и Екатерины I, рождённая за два года до их вступления в брак. Она руководила страной во время двух главных европейских конфликтов своего времени: Войны за австрийское наследство и Семилетней войны. За время её правления обследованы и заселены земли Сибири.
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