Политика

Путин присвоил аэропортам имена великих россиянРИА Новости 05:51

Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково получили имена Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева.
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Путин присвоил аэропортам имена великих россиян

РИА Новости05:51

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Коммерсантъ05:36

Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен известных россиян

Газета.Ru05:24

Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян

ТАСС05:27

Путин присвоил аэропортам Москвы имена Пушкина, Ломоносова и Туполева

RT на русском05:30

В Шереметьеве появится памятник Александру Пушкину

Говорит Москва08:08

Путин присвоил российским аэропортам имена заслуженных деятелей страны

Интерфакс05:37
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Политика

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров ушел в отставку

Замгубернатора Руслан Гаттаров, который курировал экономический блок в правительстве региона, уходит в отставку.
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Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
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Модный дизайнер попросил певицу и звезду «Дома-2» Ольгу Бузову не носить больше вещи его бренда.
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Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве

В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
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Политика

У Зеленского открестились от желания совладельца «Квартала 95» договариваться с Путиным

Как заявила пресс-служба администрации президента, Шефир высказал исключительно собственное мнение, говоря о том, что президент России - умный человек и о том, что студии стоит договариваться с Россией и в течение двух лет вернуться на российский рынок.
Обновлено в 07:58
Общество

В какие компании чаще принимают работников старшего возраста

В целом же, как отмечают в Superjob, за 8 последних лет число работодателей, которые отказываются принимать на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть: 38% в 2011 году и 26% сегодня.
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Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Экономика

НЛМК приостанавливает инвестпроекты в США

Взаимодействие власти и бизнеса господин Лисин традиционно проиллюстрировал анекдотом.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу

"Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".
Обновлено в 07:32
Политика

Песков сообщил условие для первой встречи Путина с Зеленским

По словам Пескова, Киев возобновил переговоры о невыполнении минских договоренностей после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе

60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Здоровье

Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян

Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Политика

Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»

Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Прокуратура назвала основную версию крушения вертолета Ми-8 на Украине

Прокуратура считает основной версией крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области Украины техническую неисправность, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на военную прокуратуру.
Обновлено в 03:36
Политика

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
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Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»

В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
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На станции Шиес задержали четырех активистов после драки с охранниками

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Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа

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Обновлено в 05:44
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В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
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Футбол

Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
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Infiniti прекратила продажи двух моделей в России

Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
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С 1 июня ульяновцы попрощаются с роумингом

Цитируя Парламентскую газету, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что следующая цель – решить вопрос с роумингом между Россией и Белоруссией.
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Финальный поворот «Игры престолов» запланировал Джордж Мартин

Исполнитель роли Брана Айзек Хемпстед-Райт рассказал, что один из ключевых финальных поворотов в сериале опирается на задумку Джорджа Мартина.
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Вучич посетил в больнице пострадавшего в Косово российского дипломата

Сербский лидер Александр Вучич в сопровождении российского посла Александра Чепурина посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощекова, который пострадал в Косово.
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Шоу-бизнес

Стало известно, сколько зарабатывает Тина Канделаки

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Армия и оружие

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Росреестр перечислил штрафы для дачников

Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
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