Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя РоссииТАСС 07:30

с чего всё началось

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства. Владимир Павлович Ковтун родился в 1960 году.

Происшествия Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и ещё пять человек, которые были задержаны ранее, подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.

Происшествия Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.

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Происшествия На мэра города Иваново совершено нападение Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.

Происшествия Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».

Политика Суд в Гааге поддержал иск по активам в Крыму, заявили в ПриватБанке Украинский ПриватБанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к РФ по потере активов в Крыму, размер компенсации определит позднее, сообщила в пятницу пресс-служба финансового учреждения.

Происшествия В Саратовской области произошёл крупный пожар в церкви В городе Балашове Саратовской области произошёл пожар в здании церкви, возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталию Куличенкову.

Хоккей Путин и Лукашенко в Сочи сыграли в хоккей Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе вышли на лед, чтобы поиграть в хоккей на сочинской арене "Шайба".

Культура Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах «Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.

Происшествия На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника В пресс-службе добавили, что смерть солдата наступила во время полевого выхода на военном полигоне.

Экономика Медведев призвал изменить подход к оценке бедности Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал идею об изменении подхода к оценке уровня бедности - чтобы, как и во всем мире, учитывать расходы семей.

Политика Германия может изменить правовую базу, регулирующую «Северный поток–2» Германия рассматривает возможность изменения правовой базы, регулирующей газопровод "Северный поток – 2", чтобы обеспечить ее соответствие нормативным требованиям Европейского союза, сообщил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью агентству Рейтер.

Политика Bloomberg узнал план помощи США Венесуэле после свержения Мадуро Белый дом рассматривает несколько вариантов помощи экономике Венесуэлы в случае свержения режима Мадуро, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане Минобороны России к 30-летию вывода советских войск рассекретило уникальные документы о войне в Афганистане.

Происшествия Силовики в центре Сургута задержали подозреваемого в экстремизме Оперативники окружного УМВД совместно с отрядом спецназначения Росгвардии СОБР недалеко от остановки «УБР», на проспекте Ленина, задержали мужчину, которого, по сообщениям некоторых информагентств, подозревают в экстремизме.

Кино «Союзмультфильм» пообещал снять новые серии культовых мультиков Киностудия «Союзмультфильм» снимет продолжение культовых советских мультиков, которым в этом году исполняется 50 лет.

Происшествия В Башкирии женщине при переломе вместо шины примотали к ноге швабру В Башкирии пожилую женщину с переломом шейки бедра отказались госпитализировать, а в качестве шины использовали швабру.

Армия и оружие Японские истребители сопроводили два Ту-95МС во время планового полёта «На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии», — добавили в ведомстве.

Общество Власти Подмосковья отменили запрет сидеть на полу в аэропортах Правила поведения в аэропортах, расположенных на территории Московской области (Домодедово, Шереметьево и Жуковский), были утверждены в апреле 2018 года.

Политика Москву и Подмосковье призвали объединить в одну губернию Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко объединить Москву и Московскую область в один субъект федерации.

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Шоу-бизнес Актера Ланового не пустили на борт «Победы» Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".

Происшествия Взорвавшийся в Красноярске дом должны были снести три года назад Многоквартирный дом в Красноярске, где произошел взрыв газа, из-за которого погибли два человека, признали в суде подлежащим сносу самостроем еще три года назад.