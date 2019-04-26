Политика
Путин присвоил Лановому звание Героя трудаРоссийская газета 06:55
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ. За особые трудовые заслуги перед государством и народом награждены пять человек.
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Здоровье
Подтвержден бруцеллез рогатого скота в личных подсобных хозяйствах
Подтвержден бруцеллез крупного рогатого скота в двух личных подсобных хозяйствах в селах Полтавка и Константиновка Октябрьского района.
Обновлено в 04:24
Футбол
Роналду опубликовал милое фото с дочками
Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию со своими детьми, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Обновлено в 06:47
Кино
В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 04:22
Энергетика
Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России
Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина
Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей
По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:01
Космос
Астрономы нашли звезду с самым низким содержанием железа
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»
В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
Обновлено в 09:45
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Футбол
«Спартак» уволил своих топ-менеджеров
В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
Следователи в Ставрополе приняли к производству уголовное дело по факту проживания двух малолетних детей в антисанитарных условиях, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания
В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.
Обновлено в 09:31
Футбол
Неймар рассказал, с каким звёздным игроком хотел бы поиграть
Обновлено в 09:35
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Кино
Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов
Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
В МИД приветствовали предложение Трампа по отказу от ядерного оружия
Напомним, что ранее Трамп предложил заключить новый договор по отказу от ядерного оружия, в который бы вошли Россия, Китай, США и еще ряд стран.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Политика
В США назвали страну, представляющую угрозу в сфере сбора разведданных
Директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что наибольшую угрозу для США в сфере сбора разведданных представляет Китай.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
В Псков прибудет выставка трофейного вооружения «Сирийский перелом»
Сегодня, 26 апреля, военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», в рамках которой в Псковскую область прибудет поезд с захваченным в Сирийской Арабской Республике вооружением, состоится на железнодорожном вокзале Пскова.
Обновлено в 01:32
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35