Политика

Путин присвоил Лановому звание Героя трудаРоссийская газета 06:55

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ. За особые трудовые заслуги перед государством и народом награждены пять человек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Василий Лановой награжден званием Героя труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом

Эхо Москвы05:30

Путин присвоил Василию Лановому звание Героя Труда

РБК06:25

Путин присвоил звания Героя Труда

Московский Комсомолец05:56

Василий Лановой стал Героем труда

Вести.Ru05:40

Путин наградил Ланового высоким званием

Газета.Ru06:26

Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда

РИА Новости05:25

Путин удостоил звания Героя Труда Василия Ланового

ТАСС05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Здоровье

Подтвержден бруцеллез рогатого скота в личных подсобных хозяйствах

Подтвержден бруцеллез крупного рогатого скота в двух личных подсобных хозяйствах в селах Полтавка и Константиновка Октябрьского района.
Обновлено в 04:24
Футбол

Роналду опубликовал милое фото с дочками

Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию со своими детьми, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда

Обновлено в 06:47
Кино

В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 04:22
Энергетика

Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России

Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина

Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей

По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:01
Космос

Астрономы нашли звезду с самым низким содержанием железа

Обновлено в 03:36
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»

В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
Обновлено в 09:45
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Футбол

«Спартак» уволил своих топ-менеджеров

В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире

Следователи в Ставрополе приняли к производству уголовное дело по факту проживания двух малолетних детей в антисанитарных условиях, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания

В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.
Обновлено в 09:31
Футбол

Неймар рассказал, с каким звёздным игроком хотел бы поиграть

Обновлено в 09:35
Кино

Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Кино

Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов

Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

В МИД приветствовали предложение Трампа по отказу от ядерного оружия

Напомним, что ранее Трамп предложил заключить новый договор по отказу от ядерного оружия, в который бы вошли Россия, Китай, США и еще ряд стран.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Политика

В США назвали страну, представляющую угрозу в сфере сбора разведданных

Директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что наибольшую угрозу для США в сфере сбора разведданных представляет Китай.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

В Псков прибудет выставка трофейного вооружения «Сирийский перелом»

Сегодня, 26 апреля, военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», в рамках которой в Псковскую область прибудет поезд с захваченным в Сирийской Арабской Республике вооружением, состоится на железнодорожном вокзале Пскова.
Обновлено в 01:32
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Лановой
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, педагог. С 1957 года - артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное