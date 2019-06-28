Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20РИА Новости 08:52

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
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Песков объяснил, почему Путин пришёл на ужин G20 с термосом

RT на русском11:58

Что было в термосе Путина во время ужина G20

Газета.Ru16:42

Что известно про белый стакан Путина?

Взгляд.ру11:50

На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом

РИА Новости19:12

Песков назвал содержимое белого термоса Путина на G20

РБК10:45

Путин пришел на ужин G20 со своим термостаканом

Телеканал 360°09:48

Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе

Вести.Ru09:09
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика

Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с РФ

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что не станет для президента страны Владимира Зеленского играть роль посредника на переговорах с РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:24
Политика

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили торговые отношения и Украину

Обновлено в 03:30
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Авто

В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года

Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Общество

Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн

Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Меган Маркл переписывалась в соцсетях с финалистом X‐Factor

Обновлено в 11:38
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Интернет

Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ

Обновлено в 07:12
Технологии

Ученые назвали животных, которых больше всего боятся люди

В конце концов, инстинктивный страх мог быть спасением человека от смерти.
Обновлено в 10:54
Политика

Минюст признал работу фонда «Свободная Россия» нежелательной

Фонд «Свободная Россия» включили в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории Российской Федерации.
Обновлено в 13:03
Политика

Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа через Украину

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта.
Обновлено в 10:13
Кино

Стас Барецкий позвал в «Брат-3» Пугачеву, Киркорова и Галкина

Разговоры о новом проекте «Брат-3», главным инициатором которых является исполнитель рэп-шансона Стас Барецкий, продолжают набирать популярность.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены

Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Гаджеты

Акции Apple упали после объявления об уходе дизайнера

Акции компании Apple подешевели после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, капитализация сократилась на $9 млрд.
Обновлено в 19:27
Шоу-бизнес

Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации

Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес

Прощала мужу всё. Как «Пацаны» изменили жизнь Ольги Машной

Очаровательная голубоглазая девочка Оля Машная брела по питерским улочкам.
Обновлено в 17:01
Транспорт

Шереметьево подтопило из-за сильных дождей

Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Кино

«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом в Китае

"Движение вверх" стал исключением из правил: отличная заполняемость залов, в частности, благодаря высоким оценкам и положительным отзывам зрителей, позволила картине стать рекордсменом по сборам среди российских фильмов в китайском прокате.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Обновлено в 03:07
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Политика

Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Кин Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей, чтобы пожать руку.
Обновлено в 19:24
Гаджеты

В России стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Mi 9T

Обновлено в 09:53
Кино

Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено в 18:58
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