Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20РИА Новости 08:52
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
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Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика
Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с РФ
Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что не станет для президента страны Владимира Зеленского играть роль посредника на переговорах с РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:24
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Авто
В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года
Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Общество
Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн
Обновлено в 07:34
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Технологии
Ученые назвали животных, которых больше всего боятся люди
В конце концов, инстинктивный страх мог быть спасением человека от смерти.
Обновлено в 10:54
Политика
Минюст признал работу фонда «Свободная Россия» нежелательной
Фонд «Свободная Россия» включили в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории Российской Федерации.
Обновлено в 13:03
Политика
Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа через Украину
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта.
Обновлено в 10:13
Кино
Стас Барецкий позвал в «Брат-3» Пугачеву, Киркорова и Галкина
Разговоры о новом проекте «Брат-3», главным инициатором которых является исполнитель рэп-шансона Стас Барецкий, продолжают набирать популярность.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе дизайнера
Акции компании Apple подешевели после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, капитализация сократилась на $9 млрд.
Обновлено в 19:27
Шоу-бизнес
Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации
Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес
Прощала мужу всё. Как «Пацаны» изменили жизнь Ольги Машной
Очаровательная голубоглазая девочка Оля Машная брела по питерским улочкам.
Обновлено в 17:01
Транспорт
Шереметьево подтопило из-за сильных дождей
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Кино
«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом в Китае
"Движение вверх" стал исключением из правил: отличная заполняемость залов, в частности, благодаря высоким оценкам и положительным отзывам зрителей, позволила картине стать рекордсменом по сборам среди российских фильмов в китайском прокате.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Политика
Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Кин Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей, чтобы пожать руку.
Обновлено в 19:24
Гаджеты
В России стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновлено в 09:53
Кино
Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено в 18:58