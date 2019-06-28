Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

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