Политика

Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20РИА Новости 08:52

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
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Песков рассказал, почему Путин пришел на ужин с Трампом со своей кружкой

URA.Ru10:25

Путин пришел на ужин G20 со своим стаканом

Дождь09:50

Путин пришел со своей кружкой на ужин в честь лидеров стран G20

ТАСС07:59

Путин пришел с термосом на ужин лидеров G20

Газета.Ru09:09

Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе

Вести.Ru09:09

Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20

РИА Новости08:52

Путин пришел на ужин G20 со своим термостаканом

Телеканал 360°09:48
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

Обновлено в 07:55
Музыка

Похороны солиста группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме

Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в кругу только близких людей.
Обновлено в 06:57
Игры

Популярную мобильную игру Flappy Bird превратили в «королевскую битву»

Независимые разработчики сделали «королевскую битву» из популярной игры Flappy Bird, сейчас в ней одновременно могут участвовать 100 человек.
Обновлено в 07:53
Общество

На шпиле «Лахта Центра» появилась метеостанция

На шпиле "Лахта Центра" промышленные альпинисты установили смарт-системы мониторинга состояния конструкций комплекса.
Обновлено в 07:00
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте

В пятницу состоялась первая практика гонщиков. Лучшее время продемонстрировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Обновлено в 07:14
Общество

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева

Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
Обновлено в 05:04
Политика

ДНР и ЛНР в Минске передали Медведчуку четырех украинских пленных

Обновлено в 08:09
Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Транспорт

Шереметьево подтопило из-за сильных дождей

Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Транспорт

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Tesla назвала причину возгорания электромобиля в Шанхае

Причиной возгорания электромобиля Tesla стала одна из батарей в передней части машины, говорится в опубликованном заявлении компании в социальной сети Weibo.
Обновлено в 10:11
Политика

Белый дом сообщил об итогах переговоров Путина и Трампа

Обновлено в 02:51
Хоккей

СКА и «Витязь» обменялись хоккеистами

Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного

Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
Обновлено в 01:00
Общество

ООН провозгласила 2015-2019 годы самыми жаркими за историю наблюдений

Обновлено в 10:03
Происшествия

Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.
Обновлено в 05:38
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия

Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение

Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Политика

СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20

Обновлено в 09:41
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Наука

Больше, чем море

Аналогичная картина наблюдается, например, в отдельных районах Балтики или на озере Эри, в системе Великих американских озер, где уже несколько лет наблюдается масштабное цветение вод, в том числе с массовым развитием токсичных цианобактерий, причем на огромных территориях, соответствующих примерно четверти площади Байкала.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Авто

УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре

В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.
Обновлено в 06:13
Общество

«Известия»: Торговые сети сворачивают развитие гипермаркетов в России

Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов — ретейлеры сокращают площади, переходя на магазины сити-формата до 5 тыс. кв. метров.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Пензе суд вынес решения по делу Савина, Ширшиной и Титковой

В пятницу, 28 июня, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор по громкому делу, фигурантами которого стали бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» Татьяна Титкова.
Обновлено в 09:49
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