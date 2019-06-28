Политика
Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20РИА Новости 08:52
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
Обновлено в 07:55
Музыка
Похороны солиста группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме
Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в кругу только близких людей.
Обновлено в 06:57
Игры
Популярную мобильную игру Flappy Bird превратили в «королевскую битву»
Независимые разработчики сделали «королевскую битву» из популярной игры Flappy Bird, сейчас в ней одновременно могут участвовать 100 человек.
Обновлено в 07:53
Общество
На шпиле «Лахта Центра» появилась метеостанция
На шпиле "Лахта Центра" промышленные альпинисты установили смарт-системы мониторинга состояния конструкций комплекса.
Обновлено в 07:00
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте
В пятницу состоялась первая практика гонщиков. Лучшее время продемонстрировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Обновлено в 07:14
Общество
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева
Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
Обновлено в 05:04
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Транспорт
Шереметьево подтопило из-за сильных дождей
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Транспорт
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Tesla назвала причину возгорания электромобиля в Шанхае
Причиной возгорания электромобиля Tesla стала одна из батарей в передней части машины, говорится в опубликованном заявлении компании в социальной сети Weibo.
Обновлено в 10:11
Политика
Белый дом сообщил об итогах переговоров Путина и Трампа
Обновлено в 02:51
Хоккей
СКА и «Витязь» обменялись хоккеистами
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии
Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.
Обновлено в 05:38
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия
Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение
Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Политика
СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Наука
Больше, чем море
Аналогичная картина наблюдается, например, в отдельных районах Балтики или на озере Эри, в системе Великих американских озер, где уже несколько лет наблюдается масштабное цветение вод, в том числе с массовым развитием токсичных цианобактерий, причем на огромных территориях, соответствующих примерно четверти площади Байкала.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Игры
Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Авто
УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре
В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.
Обновлено в 06:13
Общество
«Известия»: Торговые сети сворачивают развитие гипермаркетов в России
Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов — ретейлеры сокращают площади, переходя на магазины сити-формата до 5 тыс. кв. метров.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Пензе суд вынес решения по делу Савина, Ширшиной и Титковой
В пятницу, 28 июня, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор по громкому делу, фигурантами которого стали бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» Татьяна Титкова.
Обновлено в 09:49