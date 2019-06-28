Политика

Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосеВести.Ru 09:09

Глава российского государства и раньше был замечен со специальной кружкой, сохраняющей тепло. Во время ужина в честь лидеров стран G20 президент также был с белым термостаканом. Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что Владимир Путин из этого термоса постоянно пьет чай.
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Стало известно содержимое термоса Путина на G20

Газета.Ru12:59

Путин пришел со своей кружкой на ужин в честь лидеров стран G20

ТАСС07:59

Путин пришел на ужин G20 со своим стаканом

Дождь09:50

Путин пришел на ужин G20 со своим термостаканом

Телеканал 360°09:48

Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе

Вести.Ru09:09

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

РИА Новости08:52

Песков назвал содержимое белого термоса Путина на G20

РБК10:45
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
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Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

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Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
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Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
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В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

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Минфин США ввел санкции в отношении сына президента Венесуэлы и политика Николаса Мадуро - младшего.
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Политика

Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Кадыров прокомментировал слова Путина про предателей

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В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
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Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
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Со второй половины среды к 9:00 пятницы в Москве выпало 31 мм осадков, или 31% от месячной нормы.
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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Самарской области

Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Политика

МИД Малайзии назвал расследование по крушению Boeing незавершенным

Малайзия не считает расследование дела о крушения Boeing на востоке Украины завершенным, поскольку не было предоставлено убедительных доказательств в причастности подозреваемых к трагедии.
Обновлено в 08:31
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Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
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Жара во Франции побила исторический рекорд

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Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором

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Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
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Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Экономика

Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах Дании

Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:23
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Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

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Шоу-бизнес

Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой

Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
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Трамп задумал запретить шифрование в FaceTime и WhatsApp

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить «сквозное» шифрование (End-to-end encryption), которое используется, например, такими сервисами, как Apple Messages и FaceTime, WhatsApp и Signal.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Женщина потеряла ребенка после выстрела в живот и попала в тюрьму

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Энергетика

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» по условиям транзита газа через Украину

Ранее 28 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не получал от «Нафтогаза Украины» официального предложения о возможности проведения своповых (обменных) операций в случае, если сторонам не удастся договорится по условиям нового контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 11:44
Политика

Священников «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри

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