Глава российского государства и раньше был замечен со специальной кружкой, сохраняющей тепло. Во время ужина в честь лидеров стран G20 президент также был с белым термостаканом. Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что Владимир Путин из этого термоса постоянно пьет чай.

Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе

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