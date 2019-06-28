Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3». По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, термос наполнен чаем.

Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом

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