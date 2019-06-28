Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосомLenta.ru 10:58
Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3». По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, термос наполнен чаем.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Гаджеты
Western Digital и Toshiba несут убытки
Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
Обновлено в 04:58
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Политика
Юнкер на саммите G20 сыграл на рояле
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер во время саммита G20 в Осаке сыграл несколько мелодий на рояле.
Обновлено в 10:14
Политика
Макрон обратился к Путину по-русски
Обновлено в 11:13
Политика
Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака
Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
Обновлено в 11:45
Футбол
Глава РФБ оценил перспективы выступления «Зенита» в Евролиге
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал получение санкт-петербургским «Зенитом» уайлд-кард на выступление в Евролиге в сезоне-2019/20.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях
В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 10:53
Музыка
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено в 09:43
Происшествия
Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор
В Краснодаре суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и расчленении женщины.
Обновлено в 09:19
Политика
Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром
Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
Обновлено в 11:59
Автоспорт
Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии
Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва
Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Футбол
Защитник «Монако» Раджи покинет команду
Обновлено в 11:47
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в сентябре
На сайте «УАЗбука» опубликованы номера каталожных деталей новой автоматической трансмиссии, которую будут устанавливать не только на «Патриот», но и на версии «Пикап».
Обновлено в 08:53
Политика
ЛДПР подтвердила условия ухода Капитанова в Смольный
Напомним, 25 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства предложил депутату Заксобрания Петербурга, своему сопернику на губернаторских выборах Олегу Капитанову (ЛДПР) возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям и миграционной политике.
Обновлено вчера в 05:47
Авто
Модель Opel Astra нового поколения появится в 2021 году
Компания Opel завершает работу над новым поколением Opel Astra.
Обновлено в 10:25
Политика
США вновь ввели санкции против Венесуэлы
Ранее сообщалось, что США усилили санкции против Венесуэлы. Также в СМИ сообщили, что Венесуэла распродает свое золото.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Помощница мэра Новороссийска напала на журналистку местной газеты
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Появилось видео потопа около «Шереметьево»
В пятницу утром у аэропорта "Шереметьево" образовался затор, затопило парковку у терминала В, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:11
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36