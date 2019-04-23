Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в ПетербургеРИА Новости 07:50

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Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.

Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге

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