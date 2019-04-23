Армия и оружие

Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в ПетербургеРИА Новости 07:50

Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.
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Владимир Путин
Рассчитываю, что намеченные сроки строительства будут безусловно выдержаны. Это принципиально важно для выполнения масштабных планов укрепления флота, для надежной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в мировом океане, причем, как ближней, так и дальней морской зоны.
— Владимир ПутинРЕН ТВ 09:51

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Владимир Путин в Петербурге поучаствовал в закладке военных кораблей

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