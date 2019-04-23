Армия и оружие
Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в ПетербургеРИА Новости 07:50
Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.
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Происшествия
Подростков придавила рекламная конструкция в ТЦ
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Здоровье
Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду
Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия
По делу Арашуковых сегодня проводятся новые задержания и обыски
Следственный комитет сообщает пока о трех задержанных – это бывший зам руководителя карачаевского СК, следователь по особо важным делам и начальник центра по борьбе с экстремизмом в местном главке МВД.
Обновлено в 09:00
Экономика
Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler Group
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, а правление банка одобрило сделку, сообщал РБК со ссылкой на людей, близких к сторонам сделки.
Обновлено 21 апреля в 17:31
Космос
На Марсе впервые зафиксировали землетрясение
Французский сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, говорится в сообщении космического агентства Франции CNES.
Обновлено в 16:26
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика
Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент
Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, заявил о намерении участвовать в парламентских выборах осенью текущего года, сообщил глава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 16:21
Кино
Журнал «Главбух» отметил юбилей показом фильма о российском бизнесе
Показ фильма состоялся на сайте журнала. В киноальманах вошли три короткометражки – "Вера", "Надежда" и "Любовь".
Обновлено в 07:32
Гаджеты
Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км
В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено в 14:47
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Авто
В России пересчитали все автомобили старше 10 лет
Обновлено в 02:48
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата
Обновлено в 16:14
Кино
В США умер продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 02:54
Футбол
Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов
За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Гаджеты
Флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro представлен официально
Обновлено в 08:25
Авто
Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али выставили на аукцион
На онлайн-аукционе eBay выставлен родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, ранее принадлежавший легендарному американскому боксеру Мухаммеду Али.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52