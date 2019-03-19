Путин принял отставку губернатора Челябинской областиRT на русском 13:48

Президент России Владимир Путин принял отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского и назначил временным главой региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера. Прежде всего чиновник намерен заняться экологическими проблемами области.

Происшествия В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Политика США понимают наличие российских интересов в Венесуэле, заявил Рябков Россия по всем каналам прорабатывает вопрос защиты своих экономических операторов в Венесуэле, США понимают наличие российских интересов в стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Футбол Аршавин выступил против бразильцев в сборной России Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.

Наука Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.

Шоу-бизнес Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.

Политика Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Экономика Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.

Транспорт В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.

Политика Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.

Происшествия Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Армия и оружие Американские СМИ поразил проект российского военного дрона Деталей о новом проекте пока мало, но воображение уже рисует ужасную картину будущих войн, пишет американское издание Futurism.

Авто Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».

Политика Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.

Кино Марлен Хуциев будет похоронен на Новодевичьем кладбище Похороны известного кинорежиссёра, народного артиста СССР Марлена Хуциева, который умер 19 марта. состояться в Новодевичьем кладбище, Москва.

Экономика Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиян Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2% "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.

Наука Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.

Футбол Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.