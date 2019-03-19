Политика
Путин принял отставку губернатора Челябинской областиRT на русском 13:48
Президент России Владимир Путин принял отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского и назначил временным главой региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера. Прежде всего чиновник намерен заняться экологическими проблемами области.
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Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Бориса Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПравда УрФО 11:21
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