Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской областиТАСС 06:48

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов отправлен в отставку

Астраханские новости07:10

Врио губернатора Сергей Морозов ушел по собственному желанию

Арбуз07:09

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

РБК07:16

Источник: отставка врио главы Астраханской области связана с семейными обстоятельствами

ТАСС07:28

Путин провел рабочую встречу с врио главы Астраханской области Бабушкиным

РИА Новости07:03

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку

Волга07:00

Путин сменил врио губернатора Астраханской области

Ведомости06:52
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Происшествия

В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

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Спорт

Японские фанатки признались Плющенко в любви на русском

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фотографию с японскими любительницами фигурного катания с плакатами, на которых написана его фамилия.
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Экономика

Порядок формирования ценовых справочников в ОСАГО может измениться

Банк России подготовил проект новой редакции методики определения размера расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспорта, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Обновлено в 07:14
Авто

Китайская Great Wall открыла под Тулой автозавод

5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.
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У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Гаджеты

С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China

После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.
Обновлено вчера в 16:35
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

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Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено в 06:24
Технологии

Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег

Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег.
Обновлено в 07:10
Политика

Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС

Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 07:04
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено вчера в 11:08
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Авто

АвтоВАЗ стал непубличной компанией

Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ сменил юридический статус. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:36
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество

В Петербурге открыли легальный бордель с куклами

Презентация борделя состоялась в канун ПМЭФ-2019, 5 июня. В необычном заведении не будет живых секс-работниц – вместо них трудятся куклы.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Хоккей

Дмитрий Красоткин вошел в тренерский штаб ярославского «Локомотива»

В тренерский штаб Крейга Мактавиша вошли и иностранцы. Самый известный из них – Майк Пелино.
Обновлено в 07:00
Политика

Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

Россия не отказывается от пролонгации газовых транзитных соглашений с Украиной, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Россия испытала новую ракету системы ПРО

Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено 03 июня в 19:44
Происшествия

Сообщение о минировании отеля «Савой» в Москве не подтвердилось

Информация о "минировании" отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:15
Футбол

Гилерме поделился мнением о вратарском мастерстве Дзюбы

Вратарь сборной России Гилерме считает, что форварду национальной команды Артёму Дзюбе не хватает скорости для игры в воротах.
Обновлено в 06:09
Футбол

Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами

На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.
Обновлено в 06:07
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Политика

Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги

В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Петербурге установили причину смерти младенца, найденного на улице

Стала известна причина смерти новорожденного мальчика, тело которого было обнаружено в Петербурге 27 мая возле дома №21 по улице Гжатской.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Германии потерпел крушение воздушный шар

Обновлено в 05:46
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