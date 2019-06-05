Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской областиТАСС 06:48
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Спорт
Японские фанатки признались Плющенко в любви на русском
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фотографию с японскими любительницами фигурного катания с плакатами, на которых написана его фамилия.
Обновлено в 04:25
Экономика
Порядок формирования ценовых справочников в ОСАГО может измениться
Банк России подготовил проект новой редакции методики определения размера расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспорта, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Обновлено в 07:14
Авто
Китайская Great Wall открыла под Тулой автозавод
5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.
Обновлено в 05:00
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Гаджеты
С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China
После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.
Обновлено вчера в 16:35
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено в 06:24
Технологии
Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег
Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег.
Обновлено в 07:10
Политика
Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 07:04
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено вчера в 11:08
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Авто
АвтоВАЗ стал непубличной компанией
Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ сменил юридический статус. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:36
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
В Петербурге открыли легальный бордель с куклами
Презентация борделя состоялась в канун ПМЭФ-2019, 5 июня. В необычном заведении не будет живых секс-работниц – вместо них трудятся куклы.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Хоккей
Дмитрий Красоткин вошел в тренерский штаб ярославского «Локомотива»
В тренерский штаб Крейга Мактавиша вошли и иностранцы. Самый известный из них – Майк Пелино.
Обновлено в 07:00
Политика
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Россия не отказывается от пролонгации газовых транзитных соглашений с Украиной, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Россия испытала новую ракету системы ПРО
Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено 03 июня в 19:44
Происшествия
Сообщение о минировании отеля «Савой» в Москве не подтвердилось
Информация о "минировании" отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:15
Футбол
Гилерме поделился мнением о вратарском мастерстве Дзюбы
Вратарь сборной России Гилерме считает, что форварду национальной команды Артёму Дзюбе не хватает скорости для игры в воротах.
Обновлено в 06:09
Футбол
Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами
На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.
Обновлено в 06:07
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Политика
Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги
В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Петербурге установили причину смерти младенца, найденного на улице
Стала известна причина смерти новорожденного мальчика, тело которого было обнаружено в Петербурге 27 мая возле дома №21 по улице Гжатской.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Германии потерпел крушение воздушный шар
Обновлено в 05:46