Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской областиИзвестия 08:20

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Соответствующий указ вступит в силу со дня его подписания, сказано на сайте Кремля в среду, 5 июня.
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