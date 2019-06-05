Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской областиИзвестия 08:20
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Соответствующий указ вступит в силу со дня его подписания, сказано на сайте Кремля в среду, 5 июня.
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Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Общество
Кубанского судью смутила картина на конверте с материалами дела
Судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский потребовал от одного из участников судебного процесса пояснений в связи с конвертом, который последний выбрал для передачи материалов дела.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам Украины с Россией
Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.
Обновлено вчера в 12:52
Интернет
Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег
Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег.
Обновлено в 07:10
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти первенца
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о браке со знаменитостью и тяжелых ударах на жизненном пути.
Обновлено в 08:40
Авто
Продажи автомобилей Haval выросли в России в 2,5 раза
Один из ведущих китайских автопроизводителей Haval в мае продал в России около 799 машин, что соответствует росту спроса в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Экономика
РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»
Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве
Первая в столице клиника кризисной помощи для подростков открылась на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой на юге Москвы.
Обновлено в 06:01
Кино
Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено в 08:33
Путешествия
Отели на российских курортах летом оказались дороже зарубежных
По данным Ostrovok.ru, туристы бронируют отели на российские курорты с июня по август в среднем на 6,6 дней, в то время как в прошлом году – на 5,7 дней.
Обновлено в 07:40
Политика
Суд заочно арестовал украинку, напавшую на посольство России в Киеве
Суд заочно арестовал украинку Ирму Крат — лидера "женской сотни" Майдана, — за причастность к нападению на здание посольства России в Киеве в 2016 году.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
Обновлено в 01:59
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево
Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная довольно мощная аварийно-спасательная служба».
Обновлено в 10:10
Общество
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой
Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из отчетов на сайте downdetector.ru.
Обновлено в 10:25
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС назвали недочеты сериала «Чернобыль»
Свидетели событий назвали некоторые недочеты киноленты.
Обновлено в 10:07
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Происшествия
На Урале ветер сорвал крышу со здания «Почты России»
Здание «Почты России» в Магнитогорске Челябинской области частично осталось без крыши из-за сильного ветра.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Ученые рассказали об опасности яиц
Обновлено в 07:01
Политика
Медведев назвал условие продления транзита газа через Украину
Продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Москве загорелась кровля дата-центра
По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.
Обновлено в 08:41
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на волю
Обновлено в 09:49
Общество
Град размером с яйцо: на Крым обрушилась непогода
Непогода обрушилась на крымский полуостров в среду днем, в ряде регионов сообщают о граде и грозе.
Обновлено в 08:37
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55