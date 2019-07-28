Армия и оружие
Путин принимает главный военно-морской парад РоссииГазета.Ru 04:06
В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением. В смотре военно-морской мощи России будет задействовано более 4 тыс. военнослужащих.
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