Армия и оружие
В День ВМФ Путин примет Главный военно-морской парад на реке НеваREGNUM вчера в 08:57
Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 июля в День военно-морского флота обойдет на катере парадный строй кораблей на Кронштадском рейде и примет Главный военно-морской парад на Неве в Санкт-Петербурге.
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