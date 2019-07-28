Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 июля в День военно-морского флота обойдет на катере парадный строй кораблей на Кронштадском рейде и примет Главный военно-морской парад на Неве в Санкт-Петербурге.

В День ВМФ Путин примет Главный военно-морской парад на реке Нева

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