Политика

Путин провел экстренное совещание в Иркутской областиRuNews24.ru 05:50

Минувшей ночью в Братске российский лидер провел экстренное совещание по урегулированию последствий паводка в регионе. Мероприятие состоялось в здании аэропорта.
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с чего всё началось

Путин внепланово посетил Иркутскую область

Президент Владимир Путин поздно вечером 29 июня провел совещание в городе Братске Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными паводками.
Ведомостивчера в 10:41

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Шестой день наводнения. Приангарье посетил Путин

ИрСити10:57

Путин прибыл в Братск и провел экстренное совещание в связи с паводком

РИА Новости07:26

Владимир Путин поставил ряд задач по решению ситуации с дождевыми паводками в Приангарье

IrkutskMediaвчера в 20:40

Владимир Путин провел экстренное совещание в Братске

Твой Иркутсквчера в 19:11

Владимир Путин о паводках в Иркутской области: развернуть дополнительные пункты временного размещения

КП - Иркутсквчера в 17:12

Владимир Путин в Братске сделал заявление о ситуации в Иркутской области

Байкал24вчера в 16:34

Путин внепланово посетил Иркутскую область

Ведомостивчера в 10:41
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Обновлено в 03:15
Армия и оружие

СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску

В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Здоровье

Любители жареной рыбы рискуют пострадать от инсульта

Люди, которые часто употребляют в пищу жареную рыбу, имеют повышенный риск развития инсульта, показало исследование ученых из США.
Обновлено в 12:20
Политика

Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
Обновлено в 19:44
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Политика

Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве

Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
Обновлено в 20:08
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Экономика

GaijinPot (Япония): какова средняя зарплата в Японии в 2019 году? (GaijinPot Blog)

В сфере информационных технологий (ИТ) в Японии самые высокие зарплаты, особенно среди женщин Согласно опросу, самый высокий среднегодовой доход в размере 4,61 миллиона иен получают работники отрасли информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 18:15
Футбол

Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду»

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.
Обновлено в 16:08
Экономика

Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек

С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Обновлено в 19:42
Спорт

Уимблдон-2019: «голые» ракетки, крыша над кортом и новые технологии

Перерабатываемые бутылки и "голые" ракетки Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) недавно объявил, что стал подписантом плана действий ООН "Спорт для климата", и потому намерен усилить борьбу с загрязнением окружающей среды.
Обновлено в 17:15
Баскетбол

Дюрант продолжит карьеру в «Бруклин Нетс»

Обновлено в 17:01
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Хоккей

Двукратный победитель Кубка Стэнли форвард Шоу вернулся в «Чикаго»

Обновлено в 19:39
Здоровье

Названы необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы

Обновлено в 04:18
Политика

Финляндия стала председателем ЕС

Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.
Обновлено в 18:56
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Технологии

«Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro

«Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении критических уязвимостей в устройствах «умного дома» польской компании Fibaro.
Обновлено в 18:01
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Общество

Основным досугом россияне назвали телевизор

Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
Недвижимость

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Кино

Военно-патриотическая киностудия откроется при Минобороны

Киностудия по выпуску военно-патриотических фильмов скоро откроется при Министерстве обороны России.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
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В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Обновлено в 08:26
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Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению

Стремление к кардинальным переменам в жизни похвально, только не стоит менять круг общения, иначе старые дружеские связи будут резко разорваны.
Обновлено вчера в 02:06
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