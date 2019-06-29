Путин провел экстренное совещание в Иркутской областиRuNews24.ru 05:50

Президент Владимир Путин поздно вечером 29 июня провел совещание в городе Братске Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными паводками.

с чего всё началось

Минувшей ночью в Братске российский лидер провел экстренное совещание по урегулированию последствий паводка в регионе. Мероприятие состоялось в здании аэропорта.

Армия и оружие СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.

Здоровье Любители жареной рыбы рискуют пострадать от инсульта Люди, которые часто употребляют в пищу жареную рыбу, имеют повышенный риск развития инсульта, показало исследование ученых из США.

Политика Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Политика Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Экономика GaijinPot (Япония): какова средняя зарплата в Японии в 2019 году? (GaijinPot Blog) В сфере информационных технологий (ИТ) в Японии самые высокие зарплаты, особенно среди женщин Согласно опросу, самый высокий среднегодовой доход в размере 4,61 миллиона иен получают работники отрасли информационных технологий и коммуникаций.

Футбол Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду» Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.

Экономика Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.

Спорт Уимблдон-2019: «голые» ракетки, крыша над кортом и новые технологии Перерабатываемые бутылки и "голые" ракетки Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) недавно объявил, что стал подписантом плана действий ООН "Спорт для климата", и потому намерен усилить борьбу с загрязнением окружающей среды.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Политика Финляндия стала председателем ЕС Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Технологии «Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro «Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении критических уязвимостей в устройствах «умного дома» польской компании Fibaro.

Автоспорт Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.

Общество Основным досугом россияне назвали телевизор Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.

Недвижимость В России вступили новые правила долевого строительства Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.

Кино Военно-патриотическая киностудия откроется при Минобороны Киностудия по выпуску военно-патриотических фильмов скоро откроется при Министерстве обороны России.

Происшествия Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.