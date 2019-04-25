Политика
Путин прилетел во Владивосток на встречу с Ким Чен ЫномРоссийская газета вчера в 22:57
Российский президент Владимир Путин прилетел во Владивосток. Сегодня на острове Русский он впервые встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном. В Кремле уже назвали это событие ключевым для развития двусторонних отношений.
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Виновники взрывов в Шри-Ланке встретились с Путиным и Ким Чен Ыном во Владивостоке
ВладТаймвчера в 03:54
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