Политика

Путин прилетел во Францию на встречу с МакрономRT на русском 10:56

Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт Марсель Прованс для встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
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Как Владимир Путин и Эмманюэль Макрон отдохнули на Лазурном берегу

Коммерсантъ16:04

Путин высказался об инциденте под Северодвинском и московских беспорядках

Московский Комсомолец14:06

Путин и Макрон обсудят в Париже международные проблемы

Страна Советов on-line02:52

Путин прилетел во Францию

РБК10:02

Переговоры с видом на пляж: Путин прибыл во Францию с рабочим визитом

Комсомольская правда10:35

Путин прибыл в форт Брегансон

ТАСС11:26

Путин обсудит с Макроном вопросы международной безопасности

РИА Новости11:31
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Игры

Геймеры смогут побывать в новосибирском метро благодаря Metro Exodus

Как отметили в компании 4A Games, игроки могут рассчитывать на классический для серии «Метро» сюжетно-ориентированный игровой процесс.
Обновлено в 20:48
Политика

Трамп и Джонсон обсудили Brexit

Президент США Дональд Трамп обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном выход Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие

СМИ рассказали о создании транспортника для Минобороны вместо Ан-12

Обновлено в 20:59
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.
Обновлено в 13:25
Технологии

Стало известно о высоком спросе на кнопочные телефоны в России

В России за первые шесть месяцев 2019 года продали около четырех миллионов кнопочных телефонов, сообщают "Известия".
Обновлено в 19:58
Армия и оружие

Штурмовики сели на поле рядом с трассой М-4 в Ростовской области

Обновлено в 10:40
Игры

NVIDIA представила Watch Dogs: Legion с RTX-трассировкой лучей

Обновлено в 06:21
Политика

Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму

Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

Появилось видео учебного полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Опубликовано видео учебного полета высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку

Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Происшествия

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Политика

Twitter запретит рекламу государственных СМИ

Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

8-летняя дочь Алексея Кортнева дебютировала в качестве актрисы

Дочь лидера группы «Несчастный случай» Аксинья Кортнева снялась в комедийном сериале «Родители».
Обновлено в 01:20
Футбол

Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:21
Общество

На Камчатке отстреливают медведей, представляющих угрозу для людей

Обновлено в 19:31
Экономика

Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты

Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Игры

Почти Civilization: SEGA анонсировала Humankind

Обновлено в 15:13
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Политика

На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер

По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено в 06:41
Здоровье

Женщина узнала о беременности во время схваток и родила тройню

Жительница американского города Стерджис, штат Южная Дакота, узнала о том, что беременна тройней во время схваток.
Обновлено в 19:02
Здоровье

Медики рассказали, что лучше использовать вместо йода

Среди современных способов обеззараживания неглубоких ран и порезов медики рекомендуют водные растворы йода и зеленки.
Обновлено в 21:01
Политика

Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Политика

Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Обновлено в 16:43
Политика

Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.
Обновлено в 21:02
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Общество

Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45
Здоровье

В волгоградском онкодиспансере появилось новое оборудование

Обновлено в 08:23
Экономика

Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд

Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
Обновлено в 14:03
Театры

В Северной столице немцы представят «Утопию»

По словам организаторов, «Утопия» Томаса Мора стала только стартовой точкой для развития их собственного замысла, в самом спектакле не будет никаких цитат из романа.
Обновлено в 10:32
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