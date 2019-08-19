Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт Марсель Прованс для встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Путин прилетел во Францию на встречу с Макроном

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