с чего всё началось

Утром в пятницу, 19 июля, президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка.

Происшествия Названа причина задымления Boeing в Шереметьево Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).

Кино Вышел русский трейлер продолжения «Лучшего стрелка» с Томом Крузом При бюджете в пятнадцать миллионов фильм собрал в прокате 357, четыре номинанации на "Оскар" (в итоге взял статуэтку за лучшую песню) и стал одной из "визиток" Круза.

Политика Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Происшествия На чиновницу Новороссийска завели дело о нападении на журналистку Как сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю, в отношении 45-летней сотрудницы Новороссийской администрации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ.

Происшествия Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.

Политика Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".

Политика МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Экономика Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.

Политика На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии На странице НАБУ в Facebook сказано, что обыски связаны с расследованием о растрате госимущества сотрудниками минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

Футбол Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.

Энергетика Россия оставит Белоруссию без компенсации за цены на нефть Белоруссии не стоит рассчитывать на какую-либо компенсацию со стороны Москвы за российский налоговый маневр на нефтяном рынке.

Экономика Акции «Норникеля» обновили исторический максимум Предыдущий максимум в 14,868 тыс. рублей за акцию был зафиксирован 19 июня текущего года перед дивидендной отсечкой по выплате годовых дивидендов за 2018 год.

Космос Огромный НЛО засекли возле Солнца Уфологи разглядели огромную летающую тарелку рядом с Солнцем.

Происшествия Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах.

Происшествия После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Политика Патрушев предложил защитить молодежь от «идейно-ценностной экспансии» «Региональным органам власти и местного самоуправления следует изыскивать и не жалеть средства для создания интеллектуальных и культурно-досуговых площадок, молодежных спортивных центров», — добавил Патрушев.

Футбол УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы из-за организации клубом договорных матчей в чемпионате Бельгии.