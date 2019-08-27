Политика
РИА НовостиПутин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что глава государства ознакомится с работой новой воздушной гавани Саратова.
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Самолёт с президентом Владимиром Путиным на борту приземлился в саратовском аэропорту «Гагарин»
Версия-Саратоввчера в 12:58
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Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
Украинский предприниматель Игорь Коломойский дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором описал свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому.
РБК 02:19
Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за два летних месяца - июль и август.
Газета.Ru 03:13
Технологии
РЖД протестировали беспилотную «Ласточку»
«Российские железные дороги» впервые показали беспилотный электропоезд «Ласточка», который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека.
Известия 03:22
Кино
Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду
REGNUM вчера в 08:02
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Транспорт
«Яндекс» предупредит водителей о приближении к школам
К началу нового учебного года "Яндекс.Навигатор" научится предупреждать водителей о приближении к нерегулируемым пешеходным переходам возле школ.
Российская газета 02:35
Политика
В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым
В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей.
ТАСС вчера в 23:13
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Армия и оружие
ВСУ обстреляли исправительную колонию и рынок Горловки — мэр города
В ходе обстрелов города Горловка (ДНР) украинскими вооружёнными формированиями, зафиксированы попадания по территории рынка и исправительной колонии.
REGNUM 03:13
Происшествия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Петербурге сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в очередной раз стал отцом
Российский 79-летний актер Эммануил Виторган удивил поклонников сообщением о том, что он снова стал отцом.
iReactor 00:24
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Происшествия
В Приморье из-за мощных ливней прервано движение поездов
Российская газета 02:43
Кино
В Казани показали фильм «Команда мечты» с сыном мэра в главной роли
В столице Татарстана прошли предпремьерные показы фильма «Команда мечты», главную роль в которой исполнил сын мэра Казани Тагир Метшин .
Kazanfirst.ru вчера в 15:42
Политика
Глава МИД Ирана: Тегеран не добивается роста напряженности
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Японии Таро Коно потребовал в ходе переговоров с Зарифом, чтобы Иран следовал «ядерной сделке» — обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
REGNUM 02:50
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Здоровье
В Польше сообщили о росте заболеваемости корью в стране
Ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что с начала 2019 года 57 301 человек в стране заболел корью, 18 из них умерли от осложнений.
RT на русском вчера в 12:19