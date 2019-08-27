Политика
РИА НовостиПутин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что глава государства ознакомится с работой новой воздушной гавани Саратова.
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«Этот аэропорт занимает особое место»: президент Владимир Путин проверил техническую оснащенность «Гагарина»
Версия-Саратоввчера в 14:37
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Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Происшествия
Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге
Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании
Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews вчера в 16:11
Происшествия
Задержаны мошенники, продававшие несуществующие запчасти для авто
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Чувашской Республики, Волгоградской и Саратовской областей задержали 15 подозреваемых в мошенничестве.
РЕН ТВ вчера в 23:12
Политика
Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао
Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.
ТАСС вчера в 23:45
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК вчера в 11:19
Теннис
Хачанов уступил Поспишилу в первом круге US Open
Канадский теннисист подал навылет 15 раз, заработал 53 виннера, совершил 7 двойных и 61 невынужденную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 6. В следующем раунде турнира Поспишил сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.
Чемпионат вчера в 19:51
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru вчера в 18:10
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС вчера в 13:26
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Космос
«Роскосмос» намерен создать геостационарную систему наблюдения Земли
Как стало известно, "Роскосмос" хочет разработать геостационарную космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР.
Газета.Ru вчера в 18:42
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Общество
Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия
Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки
Адвокат одного из полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней волейболистки к сексуальным действиям, рассказал версию сотрудников правопорядка о произошедшем инциденте, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 21:21
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Футбол
Хацкевич может возглавить минское «Динамо» или «Легию»
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может продолжить карьеру в своем родном клубе — минском «Динамо».
Sport24.ru вчера в 19:31
Общество
Подготовка ребенка к школе обойдется в 10 тыс. рублей
Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака — обойдется родителям первоклассников-2019 более чем в 10 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:35
Космос
Венера может быть пригодна для жизни
Территория новостей вчера в 14:30
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Общество
Аэрофлот хочет отказаться от плоских тарифов на Дальний Восток
Как заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, «плоские» тарифы серьезным бременем ложатся на экономику авиакомпании.
EastRussia вчера в 22:24
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 18:42
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости вчера в 05:37
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Наука
Норвежские ученые разработали материал, который помогает дешево производить водород
Новый катализатор в промышленных масштабах превращает CO и водород в метанол Ранее канадские ученые заявили, что они разработали способ извлечения водорода из нефти без высвобождения парниковых газов.
Хайтек вчера в 13:57
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru вчера в 17:05
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший «Модельный кодекс профессиональной этики».
RT на русском 00:22
Музыка
Певица Билли Айлиш пропустила премию MTV, так как спала в Москве
РЕН ТВ вчера в 15:26
Политика
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru 26 августа в 09:17