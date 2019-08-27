Политика

RT на русскомRT на русскомПутин прилетел в новый аэропорт Саратова

Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин. Как сообщает РИА Новости, глава государства ознакомится с работой новой аэропорта Саратова. 20 августа новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый регулярный рейс.
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Владимир Путин
Очень приятно, что эта поддержка закончилась хорошим результатом. Этот аэропорт занимает особое место, потому что он построен с нуля. Это замечательный подарок городу.
— Владимир ПутинВзгляд-инфо 12:36

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