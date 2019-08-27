Политика
RT на русскомПутин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин. Как сообщает РИА Новости, глава государства ознакомится с работой новой аэропорта Саратова. 20 августа новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый регулярный рейс.
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Очень приятно, что эта поддержка закончилась хорошим результатом. Этот аэропорт занимает особое место, потому что он построен с нуля. Это замечательный подарок городу.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:49, Вашингтон
Общество
Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills.
Газета.Ru 03:11
Транспорт
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Игры
«World of Warcraft Classic» на запуске превратилась в «Мир Очередей»
В ответ на вопрос игрока, почему у Blizzard не было большего количества серверов, чтобы избежать этих длинных очередей, игровой директор Ион Хаззикостас попытался объяснить задумку разработчиков: Если бы у нас было слишком много серверов, то через несколько недель или месяцев мы столкнулись бы с гораздо более сложной проблемой.
Ридус 15:10
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Игры
Модификация S.T.A.L.K.E.R. Anomaly добралась до открытой беты
Игромания.ру 10:29
Кино
Съемки фильма о Вацлаве Гавеле начались в Чехии
Съемки фильма о жизни диссидента, а позднее президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела начались в Праге, сообщил во вторник журналистам режиссер и один из авторов сценария Славек Горак.
РИА Новости 13:00
Политика
Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит церемонию закрытия мирового чемпионата WorldSkills.
РИА Новости 14:39
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Здоровье
Запеченные овощи опасны для зубов не меньше газировки
Medikforum.ru 16:14
Армия и оружие
США одобрили поставки Литве 500 бронеавтомобилей на сумму в $170 млн
Американская администрация приняла решение продать Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $170,8 млн.
ТАСС 16:11
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Происшествия
В Турции обрушился мост с пешеходами
Как видно на записи с камер наружного наблюдения, часть моста внезапно начала падать в реку, когда по ней шли два пешехода.
Газета Кемерова 01:16
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Финансы
Курс евро подскочил до 74 рублей
Курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск растет на 64 копейки — 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей; курс доллара увеличивается на 59 копеек, до 66,66 рубля.
РИА Новости 13:33
Армия и оружие
Новейшие авиабомбы показали на МАКС-2019
Две новые авиабомбы представила корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 27 августа на авиасалоне МАКС-2019, сообщает пресс-служба концерна.
Красная весна 11:03
Футбол
Глушаков вернется в общую группу «Ахмата»
Газета.Ru 12:47
Авто
У паркетника Hyundai Kona появилась гибридная версия
Новый паркетник Hyundai Kona Hybrid не имеет зарядного разъема и чисто электрического режима движения.
Авторевю 12:23
Общество
Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на образце надгробия
Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина случайно обнаружила в одном из фотосалонов города свою фотографию на образце надгробия.
Вечерняя Москва 08:02
Энергетика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный вчера в 20:48
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru 08:48
Происшествия
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Футбол
«Лион» минимально уступил «Монпелье» в матче чемпионата Франции
«Монпелье» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Франции обыграл «Лион». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Sportbox.RU 15:12
Экономика
Philip Morris может воссоединиться с Altria
Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.
Коммерсантъ 11:36