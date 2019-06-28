Политика
Путин прилетел в Осаку на саммит G20Политическая Экспертиза вчера в 22:43
Российский лидер Владимир Путин прибыл в японскую Осаку на саммит «Большой двадцатки». Свою работу на мероприятии президент РФ начал со встречи с коллегами по БРИКС. Председателем собрания организации в этом году выступит глава Бразилии Жаир Болсонару.
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Политика
Путин и Трамп кратко пообщались перед началом G20
Обновлено в 01:19
Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Певица откровенно рассказала о причинах ухода из группы «Серебро» и о эмоциях по этому поводу, а также рассекретила отношения между Максом Фадеевым и Ольгой Серябкиной.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы
Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 5-й Магистральной улице, из горящего дома были спасены 15 человек, одному из них потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод
В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Си Цзиньпин рассказал о главной угрозе мировой экономике
Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе заседания стран БРИКС назвал односторонние санкции главной угрозой мировой экономике.
Обновлено вчера в 23:59
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»
Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Путешествия
Названа минимальная стоимость отдыха в Крыму
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и так сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке.
Обновлено в 01:41
Политика
Байден заявил, что НАТО распадется в случае переизбрания Трампа
НАТО прекратит свое существование, если президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта
"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
Британский премьер-министр Тереза Мэй при встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерена потребовать выдачи двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:26
Наука
Физики из России сделали еще один шаг к созданию световых компьютеров
Обновлено вчера в 06:27
Общество
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Общество
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Повар сделал несколько надрезов у основания чесночной головки, после чего вставил нож в луковицу и вытащил идеально очищенные зубчики.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Футбол
Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальти
Сборная Бразилии одержала победу над командой Парагвая в четвертьфинале Кубка Америки.
Обновлено в 00:31
Общество
Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами
В Екатеринбурге на набережной от Малышева до Карла Маркса появились новые скамейки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы, сообщает портал Е1.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено вчера в 10:46
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств
Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено вчера в 07:31