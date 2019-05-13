Политика
Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный заводРИА Новости 08:26
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев". Ожидается, что глава государства ознакомится с производством предприятия.
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Происшествия
В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы
Эвакуируют и другие торговые центры города, а также 2 автовокзала и железнодорожный вокзал.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Раскрыты возможности iPhone нового поколения
Обновлено в 06:59
Политика
Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Политика
Топилин назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Чтобы получать российскую пенсию, необходимо «зарегистрироваться на территории России», заявил министр труда Максим Топилин, говоря о некоторых условиях, необходимых для выплаты пенсий жителям Донбасса, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» должен «уступить дорогу молодым»
Ранее Шнуров заявил, что стадионный тур "Ленинграда", в рамках которого группа выступит в девяти городах, станет последним.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Бывший полковник ФСБ арестован за взяточничество
В получении взятки размером 7 млн рублей обвиняется бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) Федеральной службы безопасности полковник Анатолий Наумов, 13 мая пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:32
Хоккей
Сведберг продлил контракт на два года с «Барысом»
Защитник Виктор Сведберг продлил контракт на два года с "Барысом", сообщает официальный Твиттер команды.
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Взломанная криптобиржа Binance возобновит работу 14 мая
Глава Binance Чанпэнг Джао объявил, что криптовалютная платформа возобновит прием депозитов и позволит выводить средства во вторник -14 мая.
Обновлено в 03:58
Политика
Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США
Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Культура
Якубовича сделали персонажем культового файтинга Mortal Kombat
12 мая на YouTube-канале Animation Decks появилось видео, создатели которого «провели» шоу «Поле чудес» в сеттинге популярного у любителей видеоигр файтинга Mortal Kombat.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Гендиректор «Говорит Москва» рассказал о кремации Доренко
Тело скончавшегося 9 мая главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, скорее всего, будет кремировано в соответствии с волей покойного.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды
Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Политика
Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине
Обновлено в 03:52
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия
Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Общество
Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Ани Лорак порадовала поклонников нежным фото с дочерью
Популярная певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, решила опубликовать в личном блоге милое фото с семилетней дочерью.
Обновлено в 05:36
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Наука
Увеличение размера полового органа назвали опасным и бесполезным
По данным исследования, процедуры по увеличению размера полового члена не всегда были эффективными и часто приводили к осложнениям.
Обновлено вчера в 09:41
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Российский авторынок в апреле показал падение
Обновлено в 06:57
Общество
На Волгоградскую область идут ливни, гроза и град
На Волгоградскую область с севера движется циклон, который несет с собой ливни и грозы.
Обновлено в 07:01