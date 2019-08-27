Ранее на аэродроме в Жуковском приземлился самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что Путин и Эрдоган вместе примут участие в церемонии официального открытия авиасалона. Затем лидеры ознакомятся с экспозицией и проведут полноформатные переговоры на площадке МАКС-2019.

Путин прилетел на авиасалон МАКС, где проведет переговоры с Эрдоганом

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