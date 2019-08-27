Политика
ТАССПутин прилетел на авиасалон МАКС, где проведет переговоры с Эрдоганом
Ранее на аэродроме в Жуковском приземлился самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что Путин и Эрдоган вместе примут участие в церемонии официального открытия авиасалона. Затем лидеры ознакомятся с экспозицией и проведут полноформатные переговоры на площадке МАКС-2019.
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Пять причин посетить Международный авиационно-космический салон в Жуковском
Подмосковье Сегоднявчера в 05:09
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Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Армия и оружие
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в Жуковском.
РИА Новости 05:14
Теннис
Мария Шарапова уступила Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.
Вести.Ru вчера в 21:58
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки из РФ остается тяжелым
Состояние 12-летней россиянки, которая пострадала во время купания в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме, остается крайне тяжелым.
Московский Комсомолец вчера в 15:25
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Экономика
В Минфине объяснили резкий рост запасов золота в Промсвязьбанке
Рост запасов золота в Промсвязьбанке (ПСБ) связан с поисками банком рыночной ниши для работы, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Интерфакс 05:20
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Транспорт
Медведев назвал низким качество региональных дорог в России
Глава Кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что качество региональных дорог в стране очень низкое.
iReactor 05:26
Кино
Джон Карпентер: франшизу «Хэллоуин» будут снимать, пока есть деньги
Знаменитый американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и композитор Джон Карпентер прокомментировал перезапуск культового фильма ужасов "Хэллоуин", сразу два сиквела которого выйдут на экраны в 2020 и 2021 гг. Мастер хоррора выразил уверенность в том, что созданная им серия "практически бессмертна", равно как и ее главный герой, и в ближайшее время ждать ее полного окончания не стоит.
Российская газета вчера в 08:37
Культура
Петру Мамонову предстоит еще одна операция
Музыкант и актер Петр Мамонов, госпитализированный с инфарктом, переведен из реанимации в кардиологическое отделение.
ИА InterMedia 06:07
Происшествия
ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Кино
Вышел трейлер фильма «Бледная синяя точка» с Натали Портман
На YouTube опубликован трейлер фильма "Бледная синяя точка", главную роль в котором исполнила американская актриса, обладательница "Оскара" Натали Портман, сообщает geek.com Актриса сыграла астронавта НАСА Люси Коул, которая возвращается на Землю после долгой космической миссии и понимает, что ее отношение к жизни на родной планете сильно изменилось.
РИА Новости 04:39
Политика
В Верховной раде прошли следственные действия
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной рады.
RT на русском 05:19
Космос
Космический ядерный буксир впервые представили на МАКС-2019
Макет транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой демонстрируется на стенде КБ "Арсенал" в павильоне "Роскосмоса".
РИА Новости 04:42
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продает свою виллу в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко выставила мексиканскую виллу на продажу. О стоимости виллы пока не сообщается.
Дни24 03:59
Политика
Захарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям.
РБК 03:56
Политика
ЦИК может распустить свой экспертный совет
Научно-экспертный совет при ЦИК был официально сформирован только в прошлом году, хотя привлекать экспертов к своей работе Памфилова начала сразу после того, как возглавила избирком в 2016 г. Тогда же был упразднен Общественный научно-методический консультативный совет, который возглавлял предыдущий председатель Владимир Чуров.
Ведомости 04:05
Футбол
«Рубин» упрекнул ЦСКА в плагиате. Однако получил ироничный отпор
Казанский клуб делал подобную картинку в честь 60-летия в прошлом году, однако армейцы вспомнили и 2015 год, когда таким же образом была образована цифра «104».
Спорт-Экспресс 04:11
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Гаджеты
В Сети появилось официальное изображение смартфона Realme XT
Компания Realme опубликовала первое официальное фото, на котором изображен смартфон Realme XT в цвете Silver Wing White.
UfaTime.ru 05:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Армия и оружие
Эксперты оценили вероятность войн в эпоху развития технологий
«Если рассчитанный риск будет определен как непозволительный, аппетит к началу войны может быть действительно меньше», – заявляют эксперты.
ФедералПресс 04:40
Происшествия
В Архангельске дополнительно обследуют людей, помогавших ликвидировать ЧП под Северодвинском
По словам архангельского губернатора, обследование прошли более ста человек, которые помогали ликвидировать последствия взрыва в Нёноксе.
Говорит Москва 04:20