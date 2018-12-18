Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике.

Путин сообщил, что установки «Сармат» успешно прошли испытания на полигоне. По его мнению, новое вооружение установит мировой баланс сил, пишет РБК. «Наши новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — подчеркнул президент.

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