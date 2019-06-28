Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире «России 24» из Осаки, где прошла встреча между Путиным и Трампом.

Гаджеты Новость об уходе главного дизайнера стоила Apple $9 млрд Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54% в четверг, 27 июня, на новостях о том, что компанию покидает соратник Стива Джобса, главный дизайнер Apple Джонни Айв, который разработал внешний облик ключевых продуктов компании.

Футбол Буффон согласовал контракт с «Ювентусом» Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе.

Политика Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.

Происшествия Задержан первый фигурант дела «Рольфа» Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.

Культура «Мону Лизу» перенесут в другой зал Лувра Причиной стали ремонтные работы, которые начнутся в середине июля Работу Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля из-за ремонта, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.

Происшествия Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию Осужденные за драку в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, на которого ссылается ТАСС.

Происшествия В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире» Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.

Политика Кадыров подхватил слова Путина про предателей В интервью британской газете Financial Times Путин назвал предательство самым большим и мерзким преступлением.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская взяла мужа Максима Матвеева на гастроли в Лондон С собой на гастроли Елизавета взяла 36-летнего мужа Максима Матвеева. Актер решил поддержать супругу в такой ответственный момент.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Общество Побит температурный рекорд в истории человечества Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год окажется одним из самых жарких, а пятилетний период с 2015 по 2019 годы побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения.

Футбол «Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.

Происшествия В Генуе снесли остатки обрушившегося моста Мост Моранди частично обрушился в Генуе в августе прошлого года, погиб 41 человек.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Общество Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию «Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Игры Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.

Происшествия Железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой осложнили воры Из графика выбились полсотни поездов. Виной всему — воры, которые срезали ночью кабель в районе станции Сходня рядом с Москвой.

Происшествия В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.

Происшествия В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24 В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».

Политика ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех пленных Донецкая и Луганская народные республики освободили и передали украинской стороне четырех пленных.

Общество На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.

Происшествия В Японии арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японские правоохранители задержали гражданина России за нанесение граффити на стены в районе Дворца Акасака в центре Токио.