Политика

Путин пригласил Эрдогана на открытие Соборной мечети в КрымуТАСС 10:47

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму, тот отнесся положительно.
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Путин позвал Эрдогана и Нетаньяху на открытие мечети и синагоги в Крыму

РБК11:55

Путин пригласил президента Турции Эрдогана на открытие мечети в Крыму

ИА Крыминформ10:59

Путин пригласил Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму

Life.ru10:50

Путин предложил пригласить Нетаньяху на открытие синагоги в Крыму

Московский Комсомолец11:21

Путин предложил приглашать медиков из всех регионов России переехать в Крым

ТАСС12:19

Раввин Севастополя поблагодарил Путина и пригласил его на открытие синагоги

РИА Новости Крым11:08

Путин пригласил Эрдогана на открытие мечети в Крыму

News.ru11:00
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Происшествия

Правозащитника Титиева приговорили к четырём годам колонии-поселения

Шалинский районный суд Чечни приговорил к четырём годам колонии-поселения главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева по обвинению в незаконном хранении марихуаны.
Обновлено в 13:01
Политика

Путин рассказал, когда Россия наладит отношения с Украиной

На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя Владимир Путин рассказал, что Москва начнет выстраивать отношения с Украиной, как только в Киеве восторжествует здравый смысл.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн

Останкинский суд Москвы приговорил гадалку Нону Михай к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. по делу о хищениях в Нота-банке.
Обновлено в 12:33
Политика

Россия признала Македонию под новым названием

Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония", - говорится в сообщении МИД РФ, текст которого размещен на сайте ведомства.
Обновлено в 12:51
Политика

Путин сравнил крымчан с красноармейцами Великой Отечественной

Обновлено в 12:47
Политика

Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями

Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено в 12:27
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

МИД Украины выразил очередной протест, направив ноту внешнедипломатическому ведомству России из-за поездки лидера РФ Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:03
Происшествия

В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека

Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на мэра города.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии

Сенатор подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы".
Обновлено в 11:31
Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в третьем матче серии

Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Представитель Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей

По словам Исаевой, последний разговор с певицей состоялся в больнице.
Обновлено в 13:30
Политика

Путин пошутил про нехватку денег у евреев на строительство синагоги в Крыму

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Симферополе пошутил про нехватку денег у евреев, в ответ на комментарий руководителя еврейской общины Бенджамина Вольфа о финансовых проблемах, из-за которых задерживается строительство Синагоги.
Обновлено в 11:45
Политика

Путин попросил военных в Балаклавской бухте потесниться ради яхт

Президент России Владимир Путин попросил силовые структуры, расположенные в Балаклавской бухте Крыма, «потесниться» и освободить место для развития яхтенного туризма.
Обновлено в 13:14
Общество

ФАС назвала челябинского губернатора участником антиконкурентного сговора

Более 90% контрактов на строительство дорог на территории Челябинской области в 2015–2018 годах было заключено с компанией «Южуралмост», что стало следствием реализации сразу двух антиконкурентных соглашений, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Обновлено в 10:46
Важное за сутки

«Лицо богачки» стало новым трендом женской пластики

Самым популярным трендом в области женской пластической хирургии в 2019 году стало «Лицо богачки».
Обновлено в 06:57
Происшествия

Горринга окончательно уволили из структур «Росгеологии»

В январе "Росгеология" расторгла контракт с первым заместителем генерального директора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики холдинга.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В Каракасе снова произошло массовое отключение электричества

В столице Венесуэлы Каракасе и близлежащих населенных пунктах произошло отключение электричества сообщили местные СМИ (например El Nacional и El Universal).
Обновлено в 13:01
Политика

В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения

Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено в 12:39
Космос

В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли, который произошел над акваторией Берингова моря в нескольких сотнях километров от российского побережья.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Магазин Порошенко загорелся в центре Киева

В центре Киева в кондитерском магазине Roshen произошел пожар, передает УНН.
Обновлено в 10:06
Экономика

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Политика

Путин: Россия снимет ответные меры после отмены санкций ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена снять ответные меры в отношении Евросоюза, как только Европа отменит свои санкции.
Обновлено в 10:20
Общество

Макаревич объяснил свои слова о Крыме

Андрей Макаревич объяснил "Комсомольской правде" свое скандальное заявление о Крыме и призвал поклонников своего творчества "не искать оскорблений там, где их нет".
Обновлено в 10:42
Политика

Путин рассказал, почему в Крыму высокие цены на продукты

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Симферополе отметил, что "доходы у крымчан не самые высокие, а цены достаточно приличные".
Обновлено в 11:33
Общество

В сети магазинов «Красная икра» идут обыски

Мероприятия идут в московских офисах компании, а также на складах и в некоторых организациях в Приморском крае и на Сахалине, связанных с компанией.
Обновлено в 06:01
Футбол

Александр Медведев: "Не вижу поводов закрыть программу Z+"

Президент "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о программе Z+.
Обновлено в 13:27
Политика

В США исключили возможность возврата Украине Крыма военным путем

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что возврат Украине Крыма военным путем исключен.
Обновлено в 11:58
Политика

В ближайшие дни ожидается очередная серия губернаторских отставок

Как предполагается, в отставку могут уйти до шести руководителей регионов: глава Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Алтая Александр Бердников, глава Оренбургской области Юрий Берг и Борис Дубровский - глава Челябинской области, сообщают "Ведомости".
Обновлено вчера в 22:45
Культура

Александр Любимов отреагировал на слухи о цепи смертей участников «Последнего героя»

Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов, посоветовал тем, кто ищет мистические совпадения в смертях участников шоу, посмотреть на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова.
Обновлено в 11:46
Футбол

Стала известна дата матча «Спартак» — ЦСКА во втором круге РПЛ

Московские «Спартак» и ЦСКА встретятся в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 6 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 13:16
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