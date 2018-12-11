Политика

Путин принял участие в церемонии прощания с Алексеевой
РИА Новости
05:25

Церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, ушедшей из жизни в минувшую субботу в возрасте 91 года, прошла в Центральном доме журналиста в Москве, предает корреспондент РИА Новости. В ней принял участие Владимир Путин.
РИА Новости05:25

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Владимир Путин посетил церемонию прощания с Людмилой Алексеевой

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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
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Людмила Алексеева
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей Московской Хельсинкской группы, с 1996 года председатель МХГ. В 2002-2012 годах - член Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. Являлась одним из организаторов и до 2008 года одним из трёх сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.
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