Политика
Путин расписался на Mercedes российской сборкиNews.ru вчера в 08:28
Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье. Глава РФ участвовал в церемонии открытия предприятия «Мерседес-Бенц» в индустриальном парке «Есипово».
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Mercedes не будет разочарован в том, как идет работа и бизнес в России. Компания имеет опыт, работая с ГАЗ и КамАЗ. Я, ваш покорный слуга, пользовался и пользуюсь этим автомобилем, который зарекомендовал себя как качественный автомобиль. Эти машины будут пользоваться популярностью у россиян.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
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63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
Восемь машин за одну ночь сгорели в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 апреля сгорели сразу восемь автомобилей, пишет портал Е1.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
В среду Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов и выдвинул условие, чтобы они прошли на стадионе в Киеве, на раздумье Порошенко он дал 24 часа.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
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Новый президент Казахстана встретился с Путиным
В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Обновлено вчера в 13:26
Финансы
Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит
В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов
Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.
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Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено вчера в 11:01
Здоровье
Россельхознадзор забраковал молоко в Приморье
В Приморье Россельхознадзор обнаружил некачественное молоко, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 03:48
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
Обновлено вчера в 17:48
Политика
В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной
В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Украина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
В Испании во время учений самолет съехал с ВПП, пострадали 11 военных
Одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести после того, как небольшой военный самолет съехал со взлетно-посадочной полосы в Испании, сообщает радиостанция COPE.
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса
Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Голикова: ежегодно в России делают 750 тыс. абортов
"Должна сказать, что ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть - по медицинским показателям", - сказала Т.Голикова на "парламентском часе" в Госдуме в среду.
Обновлено вчера в 03:48
Культура
В Бурятии началась продажа билетов на фестиваль «Голос кочевников»
Полная программа фестиваля будет объявлена в ближайшее время. Билеты можно приобрести в кассе Бурятской филармонии или на сайте kassy.ru.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Трамп 4 апреля встретится с вице-премьером КНР
Американский лидер Дональд Трамп встретится 4 апреля с вице-премьером КНР Лю Хэ. Об этом говорится в графике Белого дома.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено вчера в 05:32
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Обновлено вчера в 17:08
Политика
В МИД Финляндии не исключили возможности вступления в НАТО
Хельсинки оставляет за собой возможность вступить в НАТО, заявила глава отдела по политике безопасности и антикризисному управлению МИД Финляндии Сари Раутио.
Обновлено вчера в 21:24
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Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны
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Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о том, почему экс-форвард петербургской команды Александр Панов болеет за московский «Спартак», который является принципиальным соперником сине-бело-голубых.
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Обновлено вчера в 18:34
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Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено вчера в 06:08
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Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
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Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу
Психическое здоровье известной поп-исполнительницы Бритни Спирс пошатнулось из-за проблем с отцом.
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Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
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