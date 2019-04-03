Политика
Путин приехал на завод Mercedes-Benz на лимузине AurusРИА Новости 09:24
Владимир Путин прибыл на завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на российском лимузине Aurus. Глава государства начал ездить на Aurus Senat Limousine еще в 2018 году. Первый раз он проехался на нем по территории Кремля в день инаугурации 7 мая.
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Путин на автомобиле проекта «Кортеж» приехал на подмосковный завод Mercedes
Московский Комсомолец06:55
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