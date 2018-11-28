Как рассказал российским журналистам ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, в качестве ключевой темы был выбран "Акцент на человеке".

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Политика Политика Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве В СИЗО «Лефортово» в Москве доставили 21 украинского моряка, задержанных в Керченском проливе, еще трое находятся в больнице «Матросской Тишины».

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Политика Политика Путин потребовал пресечь хищение нефти и газа в Дагестане Правительство совместно с Генпрокуратурой должно «принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан», говорится в поручении президента Владимира Путина.

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Армия и оружие Армия и оружие Путин осудил химатаку в западном Алеппо Президент России Владимир Путин осудил химическую атаку со стороны террористов в западном Алеппо, которая произошла 24 ноября, и призвал наказать виновных.

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