Политика
Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине AurusВедомости 07:24
Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
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Экономика
Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого Denizbank
Сбербанк 2 апреля подписал новое соглашение о продаже эмиратской банковской группе Emirates NBD своей турецкой «дочки» Denizbank за 15,48 млрд турецких лир, говорится в официальном сообщении российской кредитной организации.
Обновлено в 03:48
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено в 11:01
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Интернет
Южная Корея запустит 5G-сеть 5 апреля
Южная Корея заявила о намерении запустить первую в мире сеть 5G в ближайшую пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 06:03
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Политика
Украина запретила любое авиасообщение с Россией
Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Турнир по борьбе в Чечне завершился массовой дракой
Чемпионат по вольной борьбе в одной из спортивных школ Чечни завершился массовой дракой. Видео появилось в Instagram-аккаунте chechnya_life.
Обновлено в 18:34
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено в 17:46
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено в 20:05
Кино
Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 08:37
Интернет
В WhatsApp появился запрет на добавление в группы
В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено в 17:59
Наука
Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов
Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге
Пожар произошел на прядильно-ниточном комбинате "Красная нить" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера через суд добилась пенсии
Жительница Волгограда, муж которой погиб в Сирийской Арабской Республике, была вынуждена обратиться в суд, чтобы восстановить свои права и своих детей на соцвыплаты.
Обновлено в 10:59
Общество
Названы самые безопасные и опасные регионы России
Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.
Обновлено в 05:24
Здоровье
В потребительскую корзину предложили добавить витамины
В новую потребительскую корзину, состав которой может быть утвержден уже в 2021 году, могут добавить витаминный и минеральный комплекс.
Обновлено в 13:00
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Транспорт
Почему лоббируемые ЦОДД турбоперекрестки приведут к резкому всплеску аварийности в Москве
До конца нынешнего года в Москве появится первый круговой «турбоперекресток», где движение будет идти по направляющей разметке — эту идею российские дорожники позаимствовали из-за рубежа.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории сотрудниками ФСБ
ФСБ России опубликовала видео с задержанием мэра Евпатории Андрея Филонова, который подозревается в махинациях, приведших к нанесению ущерба бюджету в размере 35 млн рублей.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Происшествия
К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками
В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено в 02:57
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Политика
В ООН одобрили заявку России на расширение шельфа в Арктике
Россия в 2015 году подала в ООН заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В 2002 году аналогичная заявка была отклонена по причине нехватки аргументов.
Обновлено в 10:06
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье
На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07
Политика
Корчинский призвал соратников утюгами и паяльниками заставить людей голосовать за Порошенко
В свою очередь штаб Порошенко рассказал о способах победить Зеленского во втором туре.
Обновлено в 09:15