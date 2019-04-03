Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине AurusВедомости 07:24

Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».

Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus

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