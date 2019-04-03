Авто

Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине AurusВедомости 07:24

Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
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Владимир Путин рассказал о российском заводе Mercedes-Benz, приехав туда на лимузине Aurus

Автостат08:33

Путин открыл российский завод Mercedes-Benz

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Путин приехал на открытие завода Mercedes на Aurus

Телеканал 360°07:11

Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на лимузине Aurus

RT на русском07:06

Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на Aurus

ТАСС06:57

Путин приехал на завод Mercedes-Benz на лимузине Aurus

РИА Новости09:24

Владимир Путин приехал на первый в России завод Mercedes в Подмосковье

Говорит Москва06:51
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:43, Ашберн
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