Авто
Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине AurusВедомости 07:24
Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
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Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил его веселье после решения суда
Обновлено в 16:45
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 15:42
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Путешествия
Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов
Исследование показало: если не учитывать эпидемии во время экзотического отдыха, когда страховщики чаще всего несут убытки (например, в Гватемале или Эквадоре — выборка по этим странам маленькая, но если туристы там заболевают, то обычно всей группой), «лидерами по числу обращений туристов за медпомощью стали страны традиционного «спокойного» пляжного отдыха».
Обновлено в 10:29
Здоровье
Регионы с 2020 года должны стимулировать развитие «бережливых поликлиник», сообщила Голикова
С 2020 года регионы должны будут обеспечить меры стимулирования медучреждений, где будут достигнуты наилучшие показатели по внедрению модели «Бережливая поликлиника», заявила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках «правительственного часа» в Госдуме.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Обновлено в 12:07
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения
В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
Объявлены российские цены на смартфоны Huawei P30 и P30 Pro
В среду, 3 апреля, запустят предзаказы на новые смартфоны от китайского производителя Huawei - Huawei P30 и P30 Pro.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Минимальную цену на хлеб в России предложили поднять до 80 рублей
Генеральный директор омского завода «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн предложил поднять цену на хлеб в России как минимум до 80 рублей.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Ужахов объяснил решение суда о штрафе в 150 тысяч
Суд назначил штраф в 150 тысяч по делу об участии в акции протеста из-за повторного административного наказания, отметил председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, заявив о намерении обжаловать данное решение.
Обновлено в 10:13
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Здоровье
Во Франции запретят ряд канцерогенных моделей грудных протезов
Санитарные власти Франции запрещают ряд распространенных моделей грудных протезов, использование которых, как выяснилось, связано с риском возникновения онкологических заболеваний, сообщает газета Monde.
Обновлено в 14:19
Авто
Новый кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля
Как стало известно российским СМИ, презентация нового кроссовера будет проходить в Москве, а между тем на заводе компании уже состоялся тестовый запуск новинки, который прошел успешно.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Политика
Байден ответил на претензии обвинивших его женщин
Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Пожар в торговом центре «Пассаж» в Пензе ликвидирован
Обновлено в 12:16
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено в 03:48
Политика
ЦИК Украины не может огласить результаты выборов из-за одного участка
Один участок в Киевской области не передал Центральной избирательной комиссии Украины данные протокола в электронном виде о результатах голосования.
Обновлено в 13:47
Авто
Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes
Президент России Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes Е-класса, который был выпущен на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 07:56
Единоборства
Александр Волков снялся с турнира UFC в Санкт‐Петербурге
Обновлено в 10:16
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42