Политика
Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине AurusВедомости 07:24
Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
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Mercedes не будет разочарован в том, как идет работа и бизнес в России. Компания имеет опыт, работая с ГАЗ и КамАЗ. Я, ваш покорный слуга, пользовался и пользуюсь этим автомобилем, который зарекомендовал себя как качественный автомобиль. Эти машины будут пользоваться популярностью у россиян.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:16, Ашберн
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Политика
Британские парламентарии поддержали законопроект о продлении Brexit
Если второй законопроект будет одобрен, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.
Обновлено в 15:00
Общество
Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в Instagram
До недавнего момента поклонники герцогов Сассекских вынуждены были следить за ними в официальном instagram-аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма @kensingtonroyal.
Обновлено в 09:52
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро откроют на день раньше
Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 12:32
Политика
Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.
Обновлено в 18:15
Общество
В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова
Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.
Обновлено в 09:12
Экономика
Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ
Россия является крупным кредитором Венесуэлы.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Футбол
Джорджевич: ничья была бы незакономерной, так как «Арсенал» провёл плохую игру
Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка России с "Уралом" (0:1).
Обновлено в 13:38
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории
Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 14:15
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено в 10:08
Футбол
Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Обновлено в 17:24
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
Обновлено в 17:48
Политика
Власти Венесуэлы рассказали о поставках медикаментов из России и Китая
Венесуэла благодаря сотрудничеству с РФ и Китаем до конца года ежемесячно будет получать в среднем 99 контейнеров с медикаментами, что поможет избежать блокады со стороны США, заявил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Футбол
Защитник Петар Занев покинул «Енисей»
Защитник Петар Занев ушел из «Енисея».
Обновлено в 13:25
Происшествия
С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте
Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Политика
Кремль получил запрос Эстонии по поводу встречи Кальюлайд с Путиным
Российская сторона получила запрос от Эстонии по поводу встречи главы этой страны с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:15
Политика
США отчитали Германию за недофинансирование НАТО
Германия не выполняет своих финансовых обязательств по отношению к НАТО, заявил вице-президент США Майкл Пенс 3 апреля, передает телеканал CNA.
Обновлено в 18:07
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
Обновлено в 17:41
Экономика
Минфин предложил новые налоги вместо сборов
По данным СМИ, Минфин предложил ввести в кодекс 5 новых глав: 1. Об экологическом налоге; 2. Утилизационном сборе; 3. Сборе с пользователей автодорог; 4. Налоге с операторов связи; 5. О гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30