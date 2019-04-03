Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине AurusВедомости 07:24

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Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».

Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus

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Общество Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в Instagram До недавнего момента поклонники герцогов Сассекских вынуждены были следить за ними в официальном instagram-аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма @kensingtonroyal.

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Общество В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.

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