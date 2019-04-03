Авто
В России открылся первый завод Mercedes-BenzРоссийская газета 09:04
К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад. Первым на конвейер встал седан Mercedes-Benz E-Class.
Читать в источнике
Оценить177
Mercedes не будет разочарован в том, как идет работа и бизнес в России. Компания имеет опыт, работая с ГАЗ и КамАЗ. Я, ваш покорный слуга, пользовался и пользуюсь этим автомобилем, который зарекомендовал себя как качественный автомобиль. Эти машины будут пользоваться популярностью у россиян.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Происшествия
После наезда наркомана на инспектора ДПС возбуждено новое дело
Столичные следователи возбудили еще одно уголовное дело после резонансного преступления, совершенного таксистом на Третьем транспортном кольце.
Обновлено в 11:02
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 10:20
Спорт
RAMZES666 попал в российский список «30 до 30» от Forbes
Роман RAMZES666 Кушнарёв вошёл в лонг-лист рейтинга «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт», составленный российской редакцией журнала Forbes.
Обновлено в 08:50
Политика
Темнокожая женщина впервые стала мэром Чикаго
Обновлено в 03:51
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Политика
У Зеленского рассказали о первых шагах на посту президента
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах сразу начнет реформы тех отраслей, которые действующий президент Петр Порошенко только имитировал.
Обновлено в 04:36
Футбол
Мамаев пошутил о футболе в СИЗО: «Нас на „Уэмбли“ вывозят»
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пошутил по поводу игры в футбол в СИЗО.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
В Москве заявили о приверженности Турции договору о поставках С-400
Россия и Турция заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд.
Обновлено в 11:27
Футбол
Ди Франческо может возглавить «Севилью»
Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо является претендентом на должность наставника "Севильи", сообщают в Италии.
Обновлено в 11:12
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Политика
Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Экономика
Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог
"Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.
Обновлено в 00:41
Политика
Украина запретила частные полеты в Россию
Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге
Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Здоровье
Россия стала одним из лидеров по смертности из-за грязного воздуха
В соседнем с Индией Пакистане грязный воздух погубил 128 тыс. человек, в Индонезии — 124 тыс. Также в десятку вошли Бангладеш (123 тыс.), Нигерия (114 тыс.), США (108 тыс.), Бразилия (66 тыс.) и Филиппины (64 тыс.).
Обновлено в 10:45
Общество
Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв
Обновлено вчера в 07:15
Культура
Исчезновение ведущего НТВ Норкина посреди эфира встревожило зрителей
В комментариях появилось объяснение, что журналист неожиданно заболел. Норкин ушел из эфира передачи, трансляция которой велась 2 апреля.
Обновлено в 10:17
Общество
Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить
Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
МИД: Россия не отдаст Чёрное море кораблям НАТО
Россия однозначно примет ответные меры на действия НАТО в Чёрном море. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Обновлено в 07:30
Экономика
В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Политика
Путин проведет первые переговоры с новым президентом Казахстана
Обновлено вчера в 05:20
Игры
BioWare прокомментировал статью Kotaku о проблемах в компании
Обновлено в 05:02
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Футбол
«Барселона» и «Вильярреал» сыграли вничью, забив 8 голов на двоих
Обновлено вчера в 19:22