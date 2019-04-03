В России открылся первый завод Mercedes-BenzРоссийская газета 09:04

Mercedes не будет разочарован в том, как идет работа и бизнес в России. Компания имеет опыт, работая с ГАЗ и КамАЗ. Я, ваш покорный слуга, пользовался и пользуюсь этим автомобилем, который зарекомендовал себя как качественный автомобиль. Эти машины будут пользоваться популярностью у россиян.

К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад. Первым на конвейер встал седан Mercedes-Benz E-Class.

В России открылся первый завод Mercedes-Benz

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