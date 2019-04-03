Путин приехал на открытие первого в России завода MercedesРоссийская газета 07:42

На заводе будут работать почти 1000 человек, причем уже 500 – 700 активно работают. Во все уровни бюджетной системы планируется выплатить около 4 млрд рублей. А общие инвестиции уже составили 19 млрд рублей.

Президент посетил завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье. Владимир Путин приехал на российском автомобиле Aurus проекта "Кортеж". Строительство завода в России немецкий автоконцерн Daimler начал летом 2017 года.

Путин приехал на открытие первого в России завода Mercedes

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